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“التربية”: وقف الانتقال بين المدارس في نهاية دوام 17 أيلول

منذ ساعة واحدة
طلبة يصطفون في ساحة إحدى المدارس في محافظة جرش - (ارشيفية)

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عمان- قررت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم، وقف الانتقال بين مدارس المملكة، اعتبارا من نهاية دوام 17 ايلول المقبل.

وقررت اللجنة، السماح للطلبة ممن يعانون امراضا صحية مثل الربو وغيرها من امراض الجهاز التنفسي ونقص المناعة، بعدم الالتحاق بالمدارس وفق مجموعة من الشروط منها: ان يكون الطالب مسجلا في احدى المدارس سواء الحكومية أو الخاصة وضمن طاقتها الاستيعابية المعلنة، وان يوقع ولي أمره تعهدا بالموافقة على أن يتقدم ابنه للامتحانات المدرسية داخل المدرسة.

كما تشمل الشروط، ان يتلقى هؤلاء الطلبة تعليمهم عبر المنصة الخاصة للتعليم عن بعد من خلال التسجيل عليها، بحيث سيتم رصد غيابهم وتطبيق أسس النجاح والاكمال والرسوب المعمول بها في الوزارة عليهم، وان يعود الطالب لمقاعد الدراسة في المدرسة حال الاعلان رسميا عن انتهاء الجائحة.-(بترا)

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