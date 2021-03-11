“التربية”: يصعُب حذف وحدات من مباحث امتحان “التوجيهي”

عمان- قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم علي حماد الخميس، إنه من الصعب حذف وحدات من المباحث لامتحان التوجيهي كما جرى العام الماضي.

وأضاف حماد لـ”المملكة”، إن الوزارة ستراعي كل الظروف التي يمر بها طلبة التوجيهي عند وضع أسئلة الامتحانات، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتحول إلى التعليم عن بعد.

وبين حماد أن مجلس الامتحان سيجتمع اليوم لاتخاذ بعض القرارات الهامة التي تصب في مصلحة طالب التوجيهي.

“تقديم طلبات الاشتراك بالتوجيهي للطلبة النظاميين مستمر في المدارس، مؤكدا أن عملية التسجيل والدفع للاشتراك ستكون في الدورات القادمة جميعها إلكترونيا ليصار إلى التخفيف على الطلاب” بحسب حماد.

“عدد محدود جدا من الطلبة النظاميين لم يسجلوا بعد للاشتراك في التوجيهي” وفق حماد الذي بين أن 35% من امتحان التوجيهي سيكون للأسئلة الموضوعية.

بدأت مدارس ومديريات التربية والتعليم، الأحد 28 شباط/فبراير 2021، استقبال طلبات الاشتراك في الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2021، وتستمر لغاية 18 آذار/ مارس المقبل.

وقال مدير إدارة الامتحانات في الوزارة علي حماد، إنه لن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد الخميس 18 آذار/ مارس.

وبين حماد أن الطلبة النظاميين، سيحصلون على طلب اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل المحددة، داعيا إياهم إلى إحضار الوثائق المطلوبة لإرفاقها بطلب الاشتراك وهي: صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية)، أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.

وأوضح حماد أن رسوم الاشتراك هي 20 دينارا للطالب النظامي في المدارس الحكومية و(50) دينارا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.

وفيما يتعلق بالطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين برفع المعدل، والطلبة المستنفدين حقهم، قال حماد إن عملية التسجيل ستكون إلكترونية لهؤلاء الطلبة عن طريق الموقع الإلكتروني، أو من خلال الرابط الخاص بعملية التسجيل الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم، من دون الحاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، فيما يتم دفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة وفقط عن طريق (إي فواتيركم) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يحضر الطالب صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 عند استلام بطاقة الجلوس الورقية.

وحول طلبة الدراسة الخاصة الجدد لعام 2021، بين حماد أنهم سيحصلون على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المحددة، فيما يمكن للطلبة الموجودين خارج البلاد، مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم لغايات التسجيل.

وقال إن على هؤلاء الطلبة(الدراسة الخاصة) إحضار الوثائق المطلوبة وهي، الشهادات العلمية، والوثائق الأصلية، أو صورة مصدقة عنها، والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وصورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية)، أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، إضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6.

وبين حماد أن رسوم الاشتراك للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) هي: 20 دينارا رسم اشتراك للامتحان، و 10 دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة/فصل واحد يرغب المشترك التقدم فيه، و5 دنانير عن كل ورقة/فصل يرغب المشترك التقدم فيه في المبحث المكون من ورقتين/فصلين.-(المملكة)