“التربية”: 20 ألف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية

عمان- قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، اليوم الأربعاء، إنه جرى قبول 20 ألف طالب تقدموا بنقل من المدارس الخاصة إلى الحكومية.

وأضافت في تصريح لـ”المملكة” أن هناك طلبات ما زالت على قائمة الإنتظار، مشيرة إلى أن أعلى عدد طلبات وصل الوزارة كان قبل عامين وبلغ 44 ألف طالب.

وأشارت إلى أن العام الدراسي سيبدأ بشكله المعتاد وفق اشتراطات أعلن عنها سابقا، مؤكدة أن المدارس الخاصة بعمظها تحقق الاشتراطات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

وفي حديثها على عمل المقاصف قالت إنه سيسمح للجان المقاصف البيع داخل الغرف الصفية. وأكدت أن الطالب يأتي للمدرسة ويدخل مباشرة للغرفة الصفية.