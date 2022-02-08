التربية: 20% من الطلبة تلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم، نسب الطلبة والهيئة الإدارية والتعليمية التي تلقت المطاعيم.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، فقد بلغ عدد الطلبة الذين تلقوا الجرعة الأولى من المطعوم 189928 طالبا وطالبة، بما نسبته 20% من الفئة المستهدفة ( الطلبة من عمر 12 سنة فأكثر)، فيما بلغ عدد الطلبة الذين تلقوا جرعتي المطعوم 140702 طالبا وطالبة بما نسبته 15% من الفئة المستهدفة.

كما بلغ عدد المعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم الذين تلقوا جرعتين فأكثر 100654 بما نسبته 96.55% .

وقال الناطق الإعلامي لوزارة التربية الدكتور احمد المساعفة، ان الحملة الوطنية لتطعيم الطلبة مستمرة في جميع مديريات التربية والتعليم، مبينا أن الوزارة تشجع أولياء الأمور على أهمية السماح لأبنائهم وبناتهم لتلقي المطعوم لدوره في الحفاظ على سلامتهم.