التربية: 48 مخالفة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة منذ بداية العام الدراسي الحالي

عمان -الغد – قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، ان الوزارة اتخذت 48 عقوبة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة منذ بداية العام الدراسي الحالي.

واضاف القرعان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان العقوبات جاءت استنادا إلى نص الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة 39 من قانون التربية والتعليم رقم ( 3 ) لسنة 1994 وتعديلاته، وأوامر الدفاع ذات العلاقة، مبينا ان المخالفات توزعت بين الإنذار وإلغاء الترخيص، والغرامات المالية بقيمة 3000 دينار، والتحويل إلى المحكمة المختصة.

واكد ان العقوبات، التي جاءت لتصحيح مسار العمل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين، جاءت بسبب حجب المنصات التعليمية عن الطلبة، وحجز ملفاتهم لأسباب مالية، ومخالفة البروتوكول الصحي وشروط السلامة العامة، وأسس قبول وانتقال الطلبة وعدم تجديد الرخص السنوية. وأوضح القرعان، أنَ وزارة التربية والتعليم، مستمرة في استقبال الشكاوى بحق المؤسّسات التعليمية الخاصة، سواء المتعلق منها بالطلبة وحجز ملفاتهم، أو إخراجهم من التعليم وحرمانهم من الدخول إلى المنصات أو تقديم الاختبارات، أو المتعلقة بالمعلمين وحقوقهم المالية، ومخالفة هذه المؤسّسات للبروتوكول الصحي.

وبين ان استقبال الشكاوى يتم من خلال المنصات الحكومية، ومنصة انصاف(insaf.gov.jo)، الخاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص أو الإيميل الخاص بإدارة التعليم الخاص ([email protected] )، أو الاتصالات الهاتفية على الخط الساخن (062009944 ).

واكد ان الوزارة تعمل على التحقق من هذه الشكاوى من خلال الزيارات الميدانية من قبل موظفي إدارة التعليم الخاص، ومقيمي وحدة جودة التعليم والمساءلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة، وتصل للاغلاق او إلغاء الترخيص، وتحويل المؤسّسة المخالفة إلى المحكمة المختصة.