التربية: 49% نسبة الحضور للطلبة في المدارس الحكومية اليوم

عمان – بلغت النسبة العامة لحضور طلبة رياض الأطفال، والصف الأول، والتوجيهي في المدارس الحكومية في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد 49 بالمئة، بحسب أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات.

وقالت الدكتورة قبيلات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، إن أعلى نسبة حضور للمدارس، كانت لطلبة الصف الأول بواقع 63 بالمئة، في حين كانت أدنى نسبة حضور لطلبة التوجيهي بواقع 37 بالمئة.

وبدأت اليوم الأحد في المملكة العودة المتدرجة للطلبة للمدارس للفصل الدراسي الثاني في جميع السلطات التعليمية، وفق خطة العودة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم على ثلاث مراحل، حيث اقتصر الحضور للمدارس اليوم بحسب الخطة على طلبة رياض الأطفال والصف الأول وطلبة التوجيهي، بحيث يلتحق طلبة الصف الثاني الأساسي بمدراسهم يوم غد الاثنين، وطلبة الصف الثالث بعد غد الثلاثاء.

وتشمل المرحلة الأولى من خطة العودة، في إطار البرتوكول الصحي، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة، طلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى والتوجيهي، حيث قدرت وزارة التربية عدد الطلبة ضمن هذه المرحلة بنحو 773 ألفاً و812 طالباً وطالبة.

وتبدأ المرحلة الثانية للعودة للتعليم الوجاهي، في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، وتشمل طلبة الصفين العاشر والحادي عشر، يليها الطلبة من الرابع إلى التاسع في المرحلة الثالثة في السابع من شهر آذار المقبل.