60.3 % نسبة حضور الطلبة المستهدفين للمدارس اليوم .

. النسبة التراكمية للطلبة الذين اختار أولياء أمورهم خطيا الدوام عن بعد بلغت 15 %.

عمان – قالت وزارة التربية والتعليم إن نسبة الحضور الإجمالية للطلبة للمدارس اليوم الاثنين بلغت 60.3 بالمئة من الفئة المستهدفة وتشمل طلبة رياض الاطفال والصفين الاول والثاني وطلبة التوجيهي.

واكدت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير عملية العودة المتدرجة للمدارس، إن نسبة الالتزام بالبرتوكول الصحي من قبل الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية في المدارس بلغت 97.4 بالمئة.

واوضحت أن 9 معلمين سجلت إصابتهم بفيروس كورونا، من بينهم 8 معلمين لم يلتحقوا بمدارسهم يوم أمس، بالإضافة إلى إداريين اثنين تم التعامل معهم جميعا وفق البرتوكول الصحي من خلال الزامهم بالحجر المنزلي.

كما بلغ عدد الطلبة المصابين بفيروس كورونا بحسب الوزارة، 8 طلاب 4 منهم في القطاع المدارس الحكومية و 4 في القطاع الخاص، لم يلتحق اي منهم بالدوام المدرسي، وطبقت بحقهم الاجراءات التي تضمنها البروتوكول الصحي والزامهم بالحجر المنزلي.

وبينت الوزارة أن النسبة التراكمية للطلبة الذين اختار أولياء أمورهم خطيا الدوام عن بعد بلغت، 15 بالمئة.

وجددت التأكيد على استمرار الجميع بالالتزام والتقيد بالبروتوكول الصحي، ولا سيما ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين واستخدام المعقمات.

واكدت ان فرقها الرقابية ما زالت مستمرة في زيارة المدارس لمتابعة الالتزام بالبرتوكول الصحي حافظا على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية في المدارس، مشيرة إلى استمرارها كذلك من خلال غرف العمليات في مديريات التربية ومركز الوزارة في استقبال الملاحظات من الطلبة وأولياء الأمور حول مختلف القضايا المتعلقة بعملية العودة للمدارس.

كما دعت الوزارة أولياء الأمور لعدم إرسال الطلبة الذين تظهر عليهم أعراض مرضية أو مخالطين لإصابات مؤكدة حفاظا على سلامة الجميع.

وكانت المدارس في جميع محافظات المملكة واصلت اليوم الاثنين، استقبال الطلبة، في اطار قرار وزارة التربية والتعليم العودة للتعليم الوجاهي المتدرج، ووفق الخطة التي اعدتها الوزارة لهذه الغاية وتنفذ على ثلاث مراحل.

واستقبلت المدارس اليوم، طلبة الصف الثاني الاساسي، فيما تستقبل يوم غد طلبة الصف الثالث، بعد ان التحق يوم أمس طلبة رياض الاطفال والصف الاول، والتوجيهي بمدارسهم، واستؤنفت العملية التدريسية فيها.

وتشمل المرحلة الاولى من خطة العودة، طلبة رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الاولى والتوجيهي، حيث قدرت وزارة التربية عدد الطلبة ضمن هذه المرحلة بنحو 773 الفا و812 طالبا وطالبة. -(بترا)