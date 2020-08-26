التربية: 80% من الكتب في المدارس.. وتوزيعها “فردي زوجي”

عمان- قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، إن 80 بالمئة من الكتب المدرسية لجميع الصفوف اصبحت في المدارس لتسليمها إلى الطلبة بداية الدوام المدرسي يوم الثلاثاء المقبل، وتوفير جميع الملازم الخاصة بالبرنامج الاستدراكي للطلبة.

وأضافت الدكتورة قبيلات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أن الوزارة وجهت مديري التربية والتعليم للتعميم على المدارس لتخصيص اليوم الأول من الدوام لطلبة الصفوف الأول والثالث والخامس والسابع والحادي عشر، فيما يكون اليوم الثاني للصفوف الرابع والسادس والثامن والعاشر والتوجيهي لتسليم وتوعية الطلبة وتثقيفهم فيما يتعلق بالإجراءات الصحية. وبينت انه سيجري في هذا الإطار تقسيم الطلبة في الصف أو الشعبة الواحدة إلى قسمين لضمان التباعد الجسدي وتجنب الاكتظاظ خلال أول يومين، حتى يتسنى لإدارات المدارس إعداد الجداول الخاصة بمواعيد قدوم الطلبة للمدرسة ومغادرتها وإعداد جداول الحصص الاسبوعية، وبما يتواءم مع البروتوكول الخاص بالعودة للمدارس.

واشارت إلى أن المدارس ستخصص أول اسبوعين من دوامها لتنفيذ برنامج تعزيز المهارات الاساسية بهدف سد فجوات التعلم الناتجة عن انقطاع الطلبة عن عملية التعليم المباشر.-(بترا)