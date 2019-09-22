الترجي التونسي بطلا لـ”سوبر اليد العربية”

بلال الغلاييني

عمان – توج فريق الترجي التونسي بطلا لبطولة كأس السوبر العربي لكرة اليد، بعد الفوز المثير الذي حققه على فريق الغرافة القطري بنتيجة ٢٦-٢٤ والشوط الأول 13-11، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية د. ساري حمدان ورئيس الاتحاد العربي السعودي محمد المنيع ورئيس الاتخاد الأردني د. تيسير المنسي، حيث استحق الترجي الفوز بهذا اللقب الأول في تاريخه بعد أن استغل تألق لاعبيه طارق جلوز وجهاد بن حبيب ومحمد جابر في قيادة الهجمات المنسقة والتي اربكت دفاعات فريق الغرافة خصوصا في الشوط الثاني، في الوقت الذي ظهر فيه الفريق القطري بصورة طيبة ومميزة جارى خلالها نظيره الترجي وتمكن من ادراك التعادل اكثر من مرة في الشوط الأول بعد أن شدد على تحركات صادق سيد ونعمان الجيلاني وسيف الدين محمود وزاركو ماركو، بيد أن اصرار الترجي على تحقيق الفوز مكنه من السيطرة على اغلب احداث الحصة الثانية.

وتنطلق اعتبارا من الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم “الاثنين” في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، منافسات بطولة الأندية العربية ابطال الدوري الـ 35 للرجال وتختتم يوم 3 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، والتي تشهد مشاركة 8 فرق وزعت على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى فرق الغرافة والوحدة والمجمع وبرقان، بينما تضم المجموعة الثانية فرق الترجي والكويت وقطروالرجاء.

وتقام اليوم “الاثنين” 4 لقاءات يلتقي فيها فريقا الكويت مع قطر الساعة الواحدة ظهرا، والوحدة مع المجمع الساعة الثالثة مساء، والترجي مع الرجاء الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا الغرافة مع برقان الساعة السابعة مساء، بينما يلتقي يوم غد “الثلاثاء” الترجي التونسي مع قطر القطري عند الساعة الواحدة ظهرا، ويلتقي رجاء اغادير مع الكويت عند الساعة الثالثة مساء، ويلتقي الغرافة مع المجمع عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا برقان عند الساعة السابعة مساء.

بطولة السيدات تنطلق الخميس

وتنطلق اعتبارا من يوم الخميس المقبل في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب منافسات بطولة الأندية العربية ابطال الدوري الـ 4 للسيدات، والتي تشهد مشاركة فرق الدرك الجيبوتي واربيل العراقي والمجمع الجزائري والنبك السوري والشرطة السوري وحرثا الأردني وعمان الأردني، حيث تقام البطولة وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.