الترجي التونسي يُلاقي السد القطري في اختبار ثانٍ ضد “الإمكانيات”

الدوحة – سقط الترجي التونسي بطل إفريقيا السبت للمرة الثالثة عند العقبة الأولى في كأس العالم للأندية لكرة القدم، في خسارة رأى مدربه معين الشعباني أن من أسبابها فارق “الإمكانيات” مع الأندية الآسيوية التي سيلاقي أحدها مجددا الثلاثاء، السد القطري، في مباراة تحديد المركز الخامس.

سيكون هذا اللقاء اعادة لمواجهة الفريقين في نسخة العام 2011 من المونديال، عندما تفوق النادي القطري (2-1) في مشاركته الأولى، على الترجي في الدور الثاني، ومضى حينها لاحتلال المركز الثالث في اليابان.

قبل يومين، دخل الفريق التونسي مباراته في ستاد جاسم بن حمد في الدوحة التي تستضيف النسخة السادسة عشرة حتى 21 كانون الأول/ديسمبر، باحثا عن فك نحس لازمه في التجربتين الماضيتين: خسارة المباراة الأولى أمام السد في 2011، وأمام العين الإماراتي في العام 2018.

لكن المحصلة كانت نفسها، خسر الترجي أمام الهلال السعودي بطل آسيا بهدف نظيف سجله المهاجم الفرنسي البديل بافيتيمبي غوميس بعد دقائق من دخوله في الشوط الثاني، بمجهود فردي رائع تلاعب خلاله بمدافع الترجي محمد اليعقوبي، قبل أن يضع الكرة في شباك الحارس معز بن شريفية.

وبدت خيبة الأمل واضحة على الشعباني بعد المباراة، لاسيما وان مدرجات الملعب امتلأت بمشجعين تونسيين لم تهدأ حناجرهم طوال اللقاء، حيث وضع المدرب الذي قاد الترجي للقبيه القاريين في الموسمين الماضيين، معادلة بسيطة لتعليل الخسارة: عدم استغلال الفرص، وفارق الامكانيات بين الأندية الآسيوية (العربية تحديدا) والإفريقية.

وقال: “العام الماضي خسرنا المباراة الأولى وفزنا بالثانية، وبعد ذلك فزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى. هذا النوع من المباريات والمسابقات يعطينا تجربة كبيرة ويجب أن نضعها دائما في جانب إيجابي”.

وتابع: “الفارق في الامكانيات. صراحة لا امكانية للفرق الإفريقية ان تتعاقد مع لاعبين محترفين بمبالغ كبيرة، أو نجوم يعطون الاضافة خاصة في الخط الأمامي. عندما تواجه صعوبات تريد لاعبا يقدر ان يصنع الفارق”.

The match against Esperance will be played at the Khalifa International Stadium on Tuesday, December 17#ClubWC #AlSadd

(2-2) pic.twitter.com/J9LgZzaiWP

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) December 15, 2019