الترجي والوداد يبحثان عن التعويض في معقلي الأهلي وكايزر تشيفس

نيقوسيا – يحلم كل من الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي بـ”الريمونتادا” عندما يحلان على مضيفيهما الاهلي المصري حامل اللقب وكايزر تشيفس الجنوب إفريقي على التوالي السبت في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد خسارتهما بنتيجة واحدة صفر-1 في لقاءي الذهاب.

ويدرك الترجي أنه يحتاج الى التفوق على نفسه من أجل العودة ببطاقة العبور الى النهائي، بعد خسارته ذهاباً في أرضه على ملعب “حمادي العقربي” برادس، وأمام جماهيره التي سمح لها حضور اللقاء.

وسيكون لزاماً على المدرب عين الشعباني إعادة ترتيب أوراقه في اللقاء، لا سيما على مستوى خط الوسط الذي كان نقطة الضعف الاساسية في لقاء رادس، حيث فشل العاجي فوسيني كوليبالي في إيقاف سيطرة ثلاثي الأهلي حمدي فتحي وعمرو السولية والمالي أليو ديانغ على وسط الملعب، خاصة الأخير الذي مرر كرة الهدف الى محمد شريف.

ولم يكن الوسط الثغرة الوحيدة في الفريق التونسي، بل ان الخط الامامي لم يقدم اي إضافة، في غياب طه ياسين الخنيسي الموقوف من الاتحاد الافريقي بسبب تناول المنشطات.

وسيعول الشعباني مجدداً على أنيس البدري والليبي خمدو الهوني والغاني خالد عبد الباسط على نحو اساسي إلا إذا ارتأى التغيير والاعتماد على علاء الدين المرزوقي أو نسيم بن خليفة.

وسيفتقد الشعباني خدمان محمد علي اليعقوبي وحسين الربيع بسب إصابتهما بفيروس كورونا، فضلاً عن غيلان الشعلالي بداعي الاصابة، وبالتالي سيوضع الثقل على محمد علي بن رمضان في الوسط.

ويدرك لاعبو فريق “باب سويقة” أنهم سيكونون تحت ضغط كبير، لا سيما تجاه جماهيرهم الغاضبة حيث كشفت صحيفة الصباح التونسي أن بعضاً من الجماهير اقتحم الحصة التمرينية للفريق، وحاول البعض منهم الاعتداء على اللاعبين وكذلك الجهاز الفني إذ حمّلوهم مسؤولية الخسارة والاداء المتواضع في لقاء الذهاب.

وحذر المدرب الجنوب إفريقي للأهلي بيتسو موسيماني من قوة الفريق التونسي وبالتالي خطورة لقاء الإياب، وذلك خلال اجتماع مع اللاعبين تخلله عرض بالفيديو استعداداً للمواجهة التي يستضيفها بالقاهرة.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التركيز واللعب بجدية، وعدم الإفراط في الثقة بعد الفوز ذهابا، وحذرهم من مغبة انتفاضة فريق الترجي.

وعلّق الجنوب أفريقي على اخبار اقتحام الجماهير لتمارين الترجي، مؤكداً أن مثل هذه الاخبار لا تعدو كونها “حرب نفسية” ضمن خطة الفريق التونسي لتحقيق “ريمونتادا” على الاراضي المصرية.

ويعول موسيماني على غالبية العناصر التي قادت الفريق الى اللقب القاري في الموسم الماضي وكذلك الكأس السوبر الافريقية، في مقدمهم الظهير التونسي علي معلول ومحمد مجدي “أفشة” وديانغ وعمرو السولية، الى جانب محمود كهربا والمدافع المغربي بدر بانون وحسين الشحات والهداف شريف.

ويتطلع الوداد الى رد اعتباراه في جوهانسبورغ بعدما انحنى أمام كايزر تشيفس في الدار البيضاء.

وسيطر “وداد الأمة” ذهاباً إلا أنه افتقد الى الفعالية التهديفية برغم صنع لاعبيه أكثر من عشرين فرصة واستحواذهم على الكرة بنسبة 80%>

وعزا المدرب التونسي للوداد فوزي البنزرتي سبب الخسارة أولاً الى إرهاق لاعبيه بسبب كثافة المباريات في الدوري المحلي.

وهذه الزيارة الثانية في غضون أشهر للفريق المغربي الى جوهانسبورغ بعدما خسر في لقاء الاياب بينهما في دور المجموعات بهدف نظيف في لقاء خاضه بتشكيلة احتياطية بالكامل (فاز ذهاباً 4-1 في بوركينا فاسو).

ويحتاج الفريق المغربي الى الفوز بأكثر من هدف ليتأهل الى النهائي الذي يقام في ملعبه “محمد الخامس” في 17 تموز/يوليو المقبل.

وحققت كتيبة فوزي البنزرتي الثلاثاء الماضي الفوز على نهضة بركان لتعزز صدارتها في الدوري المحلي، وقد اعتمد المدرب التونسي فيها على تشكيلة احتياطية ايضاً، ما عزز خياراته للمباراة القارية المرتقبة، لا سيما مع بروز عناصر كانت خارج خططه في البطولة القارية مثل المهاجم منصف الشراشم ولاعب الوسط ايوب سكوما وزهير المترجي.

ويمتلك الوداد عناصر مميزة مثل الحارس أحمد رضى التكناوتي والمدافعين أشرف داري ويحيى عطية الله، ولاعب الوسط الدولي يحيى جبران ووليد الكرتي الى خط هجوم قوي يقوده الدولي أيوب الكعبي مع الليبي مؤيد اللافي وبديع أووك والتنزاني سيمون مسوفا والدولي أيضاً محمد أوناجم.

وقال البنزرتي بعد لقاء الذهاب “ما زالت مباراة أخرى تنتظرنا في جنوب إفريقيا، لذلك أؤكد أن الوداد قادر على التأهل ولديه الإمكانيات لذلك”.

ويتطلع الفريق الجنوب إفريقي الى الصمود تسعين دقيقة أخرى على غرار لقاء الذهاب ليحقق المفاجأة المدوية في البطولة، إلا أن ظروف الفريق الاصفر لا تبدو مثالية بعد التغيير الفني الذي حصل في منتصف الأسبوع الحالي بتعيين الانكليزي ستيوارت براكستر مديراً فنياً بدلاً من غافين هانت.

ورأى المدرب المساعد لباكستر، آرثر زواني أن فريقه قادر على تكرار التفوق، واضاف “سيكون الأمر صعباً ومعقّداً ونأمل أن نحافظ على نظافة شباكنا”.

وتابع “خطتنا نجحت في الذهاب وعدنا من المغرب بانتصار ثمين، لكن هذا غير كافٍ، نحتاج للعب بتركيز ونأمل أن نحافظ على نظافة شباكنا”.

ويعد مهاجم الصربي سمير نوركوفيتش أبرز عناصر كايزر تشيفس وهو صاحب هدف الانتصار ذهاباً. – (أ ف ب)