الترخيص: تخصيص مسارات خاصة للمتقاعدين العسكريين

عمان- الغد – قال مدير مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس رامي الدباس إن مديرية الأمن العام وبتوجيهات ملكية سامية، خصصت مسارات خاصة داخل الإدارة وأقسامها المنتشرة في جميع محافظات المملكة، للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

وأضاف العميد الدباس لإذاعة الأمن العام اليوم الثلاثاء، أن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة وجه للبدء فورا بتخصيص هذه المسارات يوم أمس، مشيرا إلى أن هذه المسارات خصصت للمتقاعدين العسكريين من ضباط وضباط صف وأفراد، بهدف إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، وتم بدء العمل بها اعتباراً من اليوم.

ولفت إلى أن هذه المسارات لم تقتصر فقط في مباني الترخيص المنتشرة في كافة محافظات المملكة بل ستشمل كذلك محطات الترخيص المتنقل والتي يتم تنقلها في جميع مناطق المملكة ، إذ جرى تخصيص مسارات فيها للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى .

وقال إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة تقديم الخدمات المثلى للمتقاعدين العسكريين، فهم الرديف القوي والقريب للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومحور أساسي في منظومة الأمن الوطني، وساعد البناء الذي قدم تضحيات جسام ليبقى الوطن عزيزا على الدوام موشحا بالأمن والسلام.