“الترخيص” تنفذ مبادرة بنوصلك في الأغوار الجنوبية

لواء الأغوار الجنوبية – أجرت إدارة ترخيص السواقين والمركبات في محافظة الكرك بالتعاون مع بلدية الأغوار الجنوبية اليوم الثلاثاء، في ساحة البلدية 75 فحصاً فنياً للمركبات وتجديد 65 معاملة رخص مركبات (بدل فاقد وبدل تالف) و15 معاملة نقل ملكية وفك رهن، و15 معاملة تجديد رخص سواقين (بدل تالف وبدل فاقد).

ويأتي إجراء هذه المعاملات استكمالاً للجولات التي تنظمها إدارة ترخيص السواقين والمركبات ضمن مبادرة “بنوصلك” بهدف توسيع إطار خدماتها والوصول للمواطنين في الأماكن البعيدة وتقديم الخدمة لهم وتوفير الوقت والجهد عليهم من خلال تقديم معظم خدمات الترخيص.

وقال رئيس البلدية عبدالله العشوش لـ “بترا”، إن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية، لتسهيل تقديم الخدمات على المواطنين وصولا إلى أعلى معايير الجودة في الخدمة المجتمعية.

–(بترا)