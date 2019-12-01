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“التريبة” تحقق بضرب معلم لطالب داخل الصف

منذ ساعة واحدة
التربية والتعليم
-مبنى وزارة التربية والتعليم أرشيفية

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عمان-شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات تعرض طالب للضرب من قبل أحد المعلمين داخل غرفة صفية وفق ما ظهر في فيديو تدوالته اليوم الاحد وسائل التواصل الاجتماعي.

واكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد، موقف الوزارة الرافض للعنف بكل اشكاله داخل المدارس، مبينا في هذا الإطار أن الوزارة حريصة على سلامة العملية التعليمية وصون هيبة وكرامة المعلم وحق الطالب في الحصول على التعليم المناسب.

وقال إن ما نشر وان صح داخل إحدى مدارس الوزارة لا يتعدى كونه حالة فردية، سيتم التحقق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

ودعا الجلاد الزملاء المعلمين لاعتماد الأساليب التربوية والإرشادية في التعامل مع الطلبة وعدم استخدام الضرب كأداة لتعديل سلوك الطلبة وتطبيق تعليمات الانضباط المدرسي بهذا الخصوص.

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