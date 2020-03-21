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التزام المواطنين بقرار حظر التجول في مادبا

منذ ساعتين

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أحمد الشوابكة
مادبا – التزم المواطنون في محافظةمادبا بتطبيق قرار حظر التجوال ،وسط التزام كافة المحال التجارية والمخابز وغيرها من المحال بقانون الدفاع رقم 2 والذي يحظر التجول
ومع بدء انطلاق صفارات الإنذار الساعة السابعة صباح اليوم السبت ومكبرات الصوت في عدد من المساجد لدخول تطبيق قانون الحظر ، التزم غالبية المواطنين في منازلهم وعدم الخروج منها واغلاق كافة المحلات، بخاصة بعد ان خلت كافة شوارع مدينة مادبا ولواء ذيبان من الماره والمركبات ، بحسب شهود عيان .
وقال الشهود الذين صرح لهم بالتجوال أن شوارع المدينة بدت خالية تماما ، إلا من دوريات الجيش والأمن العام تتجول في الشوارع للتأكد من تنفيذ القرار.
وبحسب مصدر امني في المحافظة التزام المواطنين وعدم خروجهم من منازلهم يصل يفوق 98% ، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تقوم بالتدقيق على جميع المركبات للتأكد أنهم من ضمن الفئات المستثناة من الحظر وأنهم موظفون مكلفون بأعمال رسمية.
فيما تقوم كوادر البديات الأربعة بعملية التعقيم المواقع كافة وبشكل مستمر وفق رؤساء البلديات

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