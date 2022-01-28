“التزكية” تحسم هوية أعضاء اتحاد “الأجسام” قبل إجراء الانتخابات

مصطفى بالو

عمان- حسمت “التزكية” هوية الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس إدارة بناء الأجسام واللياقة البدنية للدورة المقبلة، وفق نظام الاتحادات الرياضية الجديد، وبعد إغلاق باب الترشيح لانتخابات فئات روابط المراكز واللاعبين، تحضيرا للانتخابات التي حدد موعدها عند الساعة الثانية من عصر يوم الرابع عشر من شباط (فبراير) المقبل.

ورد رئيس الاتحاد مأمون كلمات على استفسارات “الغد”، قائلا: “فتحنا باب الترشيح بعد انتخاب الهيئة العامة للاتحاد التي يحق لها المشاركة في الانتخابات المزمع إقامتها، والتي يمثلها 9 عن فئة المراكز و4 عن فئة اللاعبين، إلى جانب المعينين من قبل اللجنة الأولمبية التي سمت عصام عبدالخالق ورولا القسوس، بانتظار تسمية العضو الثالث الذي سيكون من فئة الإناث”.

وتابع: “تقدم بطلبات الترشيح عن فئة المراكز 3 أعضاء من الهيئة العامة، وهم مأمون كلمات (مركز الجوارح)، أحمد حيمور (مركز أوسكار) وأحمد الحروب عن مركز (الطاقة المشتعلة)، وهو المطلوب عن فئة المراكز في مجلس الإدارة الجديد، ليتم حسم فوزهم بالتزكية، والأمر ذاته انطبق على فئة اللاعبين التي ترشح لها اللاعب السابق صهيب الوحش، وضمن الفوز عن هذه الفئة أيضا بالتزكية، وهو الأمر الذي بات محسوما بالانتخابات المزمع إجراؤها منتصف الشهر المقبل، بانتظار تسمية العضو المعين الثالث الذي سيتضح خلال الفترة المقبلة، وبعد المصادقة على محضر الاجتماع الانتخابي من قبل لجنة الانتخاب وممثل اللجنة الأولمبية، سيصار الدعوة إلى اجتماع لمجلس الإدارة الجديد لتوزيع المناصب الإدارية، والبدء بتنفيذ خطة العمل للموسم 2022”.

وعلى صعيد متصل، احتفى اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية باللجان العاملة، التي أثرت مسيرة اتحاد اللعبة خلال الموسم الماضي، من خلال الحفل الذي أقيم في أحد مطاعم العاصمة عمان، بحضور رئيس الاتحاد مأمون كلمات، أمين السر صهيب الوحش، أمين الصندوق أحمد الحروب، ورئيس لجنة الحكام بلال الدويكات.

وحول حفل التكريم الذي أقامه اتحاد اللعبة للجانه العاملة أمس، أجاب كلمات: “احتفينا بأعضاء لجان الاتحاد العاملة، كاللجنة الفنية، ولجنة الحكام، وعدد من المدربين والمهتمين ومتابعي اللعبة، وبعض أعضاء الهيئة العامة من المراكز والأندية، في حفل نسميه مسك الختام بعد مسيرة عمل استمرت لسنوات طويلة خلال الدورة المنتهية، تقديراً لجهود هؤلاء، رغم الصعوبات والتركة الثقيلة التي خلفتها أزمة كورونا العالمية، وما تزال تعاني منها اللعبة والرياضة المحلية بشكل عام، ورياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، والحفل يؤكد التواصل بين اتحاد اللعبة ومنظومته، والعمل بروح الفريق لخدمة اللعبة والرياضة المحلية، وكذلك لرفع المعنويات ودعم جميع أبناء رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، للتكاتف والوقوف خلف برامج وخطط اتحاد اللعبة، ودعم خطوات ومساعي اتحاد اللعبة المنتخب بحسب النظام الجديد، لتحقيق مزيد من الحضور والإنجازات للعبة والرياضة المحلية في السنوات المقبلة”.