التسجيل متاح لفترة محدودة ابتداءً من اليوم باب التسجيل لامتلاك هاتف Huawei Mate 30 Proمفتوح الآن في الأردن

أعلنت هواوي الأردن عن فتح باب التسجيل لامتلاك هاتفHuawei Mate 30 Pro الأكثر روعةً من حيث الأداء والذي سيكون متاحاً للشراء فقط عند الطلب، ابتداءً من اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2020. وكشفت هواوي عن توفير عدد من الهواتف للعرض في مجموعة من متاجرها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، لتتيح للعملاء فرصة تجربة الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها الهاتف الجديد، والتي تتضمن نظام كاميرا سينمائية متفوقة بمستشعر الصورة طورتها هواوي بالتعاون مع Leica.

وحصد هذا الهاتف الرائد العديد من الإشادات العالمية، حيث يرسي معايير جديدة في جميع المجالات، من التصميم وصولاً إلى هندسة العتاد والابتكار في البرمجيات، إذ يعمل جهاز Huawei Mate 30 Pro بنظام التشغيل EMUI 10، الذي طورته هواوي بالاعتماد على العديد من الأنظمة مفتوحة المصدر، ومن بينها مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP). ويأتي هاتف Huawei Mate 30 Pro الجديد دون تحميل خدمات Google Mobile Services، حيث يتمكن المستخدمون من تحميل تطبيقاتهم المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز.

ويمكن للمستخدمين تسجيل اهتمامهم بالحصول على الجهاز اعتباراً من اليوم من خلال الموقع الإلكتروني: https://consumer.huawei.com/levant/campaign/jordan-mate-30-register/، حيث سيتوفر هاتفPro Huawei Mate 30 بكميات محدودة. وسيحصل المستخدمون الذين يقومون بشراء الجهاز على باقة هدايا وخدمات مميزة، بما في ذلك:

– كفالة على الشاشة لمدة 6 أشهر

– 200 جيجابايت سعة تخزينية مجانية لعام كامل على سحابة هواوي Huawei Mobile Cloud

– اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في Huawei Music

– شاحن لاسلكي للسيارة فائق السرعة من هواوي Huawei SuperCharge

– غطاء ذكي للحماية Huawei Smart View Flip Cover

الألوان والأسعار

سيتوفر هاتف Huawei Mate 30 Pro بسعر 699 ديناراً، بلوني الفضي الفضائي والأسود، وسعة 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية و8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي، بما يتيح للمستخدم تخزين لحظاته وحفظ ذكرياته الثمينة دون القلق من نفاد مساحة التخزين.

سيُعرض الهاتف لدى مجموعة مختارة من متاجر هواوي لمنح المستخدمين إمكانية تجريب الهاتف بأنفسهم:

متجر بيرتولي – الدوار السابع

شركة الشروق – شارع الجامعة

متجر تجربة هواوي بالعبدلي مول

مركز خدمة هواوي في إربد

مركز خدمة هواوي في عمّان – شارع الجاردنز

مركز خدمة هواوي في العقبة

مركز خدمة هواوي في الزرقاء

مركز خدمة هواوي في المقابلين

مركز خدمة هواوي في شارع عبدالله غوشة

وباستثناء هاتفHuawei Mate 30 Pro ، لن تتأثر كافة هواتف هواوي – بما فيها تلك التي بيعت في الأردن والهواتف التي ما زالت متوفرة في الأسواق – فهذه الهواتف ستستمر بالحصول على جميع ـخدمات جوجل للموبايل مثل Gmail وGoogle Play، وعلى جميع التحديثات.

أداء فائق مع معالج Kirin 990

يأتي هاتف Huawei Mate 30 Pro مزوداً بمعالج Kirin 990، شريحة المعالجة الأقوى والأكثر تطوراً التي أطلقتها هواوي حتى الآن. وقد صُمم المعالج خصيصاً لتوفير أداءٍ استثنائي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تسخير أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي والتصوير الفوتوغرافي، ليوفر بذلك تجارب أفضل لمجموعةٍ واسعة من مستخدمي الهواتف الذكية.

إمكانات فائقة لتسجيل الفيديو كما لم تعهدها: أول هاتف ذكي مزود بكاميرا سينمائية مخصصة بدقة 40 ميجابكسل في العالم

يشتمل هاتف Huawei Mate 30 Pro على نظام كاميرا ثوري رباعي العدسات مؤلف من كاميرا سينمائية بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا بمستشعر الصورة SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد.

وتتألف الكاميرا السينمائية المتفوقة بمستشعر الصورة SuperSensing من كاميرتين رئيستين تنافسان في قدراتهما كاميرات المحترفين. وتتمتع الكاميرا السينمائية بحساس ضوئي ضخم مقاس 1/1.54 بوصة ذي حساسية قصوى تبلغ 51200 وفق أقصى معيار Video ISO مما يتيح تسجيل الفيديو بنطاق ديناميكي موسع بجودة 60/4K إطار في الثانية، وكذلك بسرعة بطيئة جداً للأحداث السريعة بمعدل إطارات عالٍ يبلغ 7680 إطاراً في الثانية. ويعد هاتف Huawei Mate 30 Pro واحداً من أقوى الأجهزة المتوفرة للمستهلكين في مجال التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو باستخدام الهواتف الذكية.

بطارية فائقة الأداء

يشتمل هاتف Huawei Mate 30 Pro على بطارية ضخمة سعة 4500 ميللي أمبير. ومع اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland للشاحنين اللاسلكي والسلكي بتقنية الشحن فائق السرعة Huawei SuperCharge، يوفر الشاحن اللاسلكي فائق السرعة باستطاعة 27 واط، والشاحن السلكي فائق السرعة باستطاعة 40 واط، شحناً آمناً وسريعاً للهاتف. بالإضافة إلى ذلك، يقدم هاتف Huawei Mate 30 Pro تقنية مطورة ومحسنة لخاصية الشحن العكسي اللاسلكي، لتجعل عملية شحن الأجهزة الأخرى عند الحاجة أسرع وأسهل بدرجة كبيرة.

قدرات لمس وتحكم متفوقة

يضم هاتف Huawei Mate 30 Pro مجموعةً من الخصائص الجديدة التي توفر تجربة مستخدم سلسة وجذابة بصورة مدهشة، بما في ذلك تقنية AI Private View: عند تفعيل هذه الخاصية، يمكن للهاتف التعرف على وجه المستخدم وحجب محتوى الرسائل تلقائياً عندما يكتشف وجود أكثر من وجه واحد. وسيتم التحقق من المستخدم عندما يكتشف الهاتف أي تغيير في الوجه.

ويتمتع الهاتف أيضاً بخاصية التحكم عبر الإيماءات المدعم بالذكاء الاصطناعي AI gesture control وخاصية التفاعل المبتكر عبر لمس الجانب Intuitive Side-touch Interaction التي تتيح تخصيص مفاتيح افتراضية غير مرئية لضبط مستوى الصوت والتحكم بالألعاب والكاميرا، بالإضافة إلى اختيار ضبط تلك الأزرار الافتراضية من الجانب الأيمن أو الأيسر بما يساعد مستخدمي اليد اليمنى أو اليسرى في اختيار الجانب المناسب لهم.

ويتوفر مَلِك الهواتف الذكية بتصميم عصري مستوحى من المجلات، مع خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration، بما يتيح للمستخدم عرض المعلومات ونقل البيانات بين عدة أجهزة والتحكم بها بسلاسة تامة.

لجميع الراغبين باقتنائه في الأردن، هاتف Huawei Mate 30 Pro متاح بكميات محدودة، ومتوفر فقط عند الطلب لفترة محدودة ابتداءً من اليوم!