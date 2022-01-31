التسوية البحرية مع لبنان: ربما هذه المرة

إسرائيل هيوم

اسحق ليفانون

عاموس هوكشتاين، الوسيط الأميركي الجديد لمسألة ترسيم الحدود البحرية لإسرائيل مع لبنان، سيزور هذا الأسبوع الدولتين كي يجد حلا لـ 860 كيلومتر مربع هي المساحة المتنازع عليها في البحر.

توقفت المحادثات الأخيرة في رأس الناقورة قبل بضعة أشهر، ولا سيما بسبب مطلب لبنان إضافة 1.460 كيلو متر مربع آخر لمطلبه الأصلي. أما إسرائيل فبالطبع رفضت. نجح هوكشتاين في إقناع الطرفين بالعودة إلى طاولة المباحثات، والتي ستجرى على ما يبدو هذا الأسبوع. سطحيا يبدو أنه نشأت ظروف مريحة للتسوية. فكي يسجل المطلب اللبناني الجديد رسميا، على لبنان أن يتقدم بطلب كهذا إلى الأمم المتحدة بتوقيع رئيس الدولة ميشيل عون. لكن الرئيس رفض عمل ذلك، وهكذا سمح بالعودة إلى طاولة المباحثات. خطوة أخرى للرئيس كانت استبدال مندوب جيش لبنان إلى المحادثات المعروف بمواقفه المتصلبة.

إن حل أزمة الطاقة الخطيرة في لبنان لا يبدو في الأفق، رغم أن إيران بعث حتى الآن بأربع سفن محملة بالنفط إلى لبنان ورغم أن مصر تعهدت بأن تحول مساعدة في الطاقة عبر الأردن وسورية. إن استخراج الغاز أمام شواطئ لبنان في إطار تسوية مع إسرائيل سيوفر حلا مناسبا ولمدى بعيد لأزمة الطاقة.

إن مغادرة سعد الحريري الساحة السياسية متهما علنا حزب الله وإيران بكل مصائب لبنان تقلص قدرات حزب الله على مواصلة معارضته للتسوية مع إسرائيل. بعد بضعة أشهر ستجرى في لبنان انتخابات عامة، والرئيس عون معني بأن يقدم انجازا في شكل حل ازمة حادة مثل أزمة الطاقة، على أمل أن يشق هذا الأمر الطريق لصهره، جبران باسيل ليحل محله كرئيس.

مع أن أمامنا ظروفا مريحة للتسوية، لكن الجانب اللبناني يخشى من نوايا خفية لإسرائيل، ولا سيما أن تستغل المحادثات كي تتقدم في تطبيع العلاقات بين الدولتين. وزادت الثرثرة عندنا من التخوف اللبناني. وعليه فإن لهوكشتاين مهمة غير بسيطة. فقد نشرت مؤخرا أنباء لم يتوفر لها تأكيد رسمي بأنه يفكر بأن يبدد التخوف اللبناني من خلال عرض أصيل: بدلا من توزيع المساحة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل مما من شأنه أن يخلق في المستقبل مشاكل فنية وإدارية، ستكون شركة إنتاج الغاز الدولية مسؤولة عن استخراج الغاز البحري من المساحة المتنازع عليها كلها، وهي التي توزع الغاز على إسرائيل ولبنان وفقا للتوزيع الذي قرره الوسيط الأميركي الأول، فريدريك هوف، أي 55 في المائة للبنان – والباقي لإسرائيل.

لقد سبق لإسرائيل أن أعلنت في الماضي أنها تقبل بتقسيم هوف. إذا ما نزل لبنان عن مطالبته بمساحة إضافية تمس بحقل كريش الذي يوجد في أرض إسرائيلية سيادية، وفي ضوء الظروف الناشئة يوجد احتمال معقول في أن نرى تسوية لبنانية إسرائيلية.

إن الدور الأميركي في هذه المرحلة هو دور حرج. هوكشتاين، الذي قام بخدمته العسكرية في الجيش الإسرائيلي يعتبر أحد الخبراء الأميركيين في مجال الطاقة، وهذه ميزة تساعد في تحقيق حل. وكي لا تخرب المساعي في هذه المرحلة، على المتحدثين باسم إسرائيل في هذه المسألة أن يمتنعوا عن أي تصريح في موضوع محادثات ترسيم الحدود، كي لا يحرجوا الطرف اللبناني وكي لا يستدعوا ضغوطا داخلية تمنع الوصول إلى تسوية. إذا كان اللبنانيون يرغبون في أن يتحدثوا لاعتباراتهم الداخلية – فهذه مشكلتهم. برأيي، في الظروف الناشئة نحن أقرب إلى التسوية من أي وقت مضى. وإذا ما تتوجت المحادثات بالنجاح فسيكون هذا إنجازا سياسيا مهما بالنسبة لنا.