التشبه بمؤثري السوشال ميديا.. هل أفقد الشباب شخصيتهم الحقيقية؟

رشا كناكرية

عمان- الرغبة بالتميز وملاحقة كل ما هو جديد تحديدا في عالم “السوشال ميديا”، أفقد البعض شخصياتهم الحقيقية، وقادهم نحو متاهة تتمثل بـ “التقليد الأعمى”، لكل ما يرون فيه غرابة واختلافا وتشابها مع غيرهم وإن كان يتنافى مع شخصياتهم.

السعي للفت الانتباه وحب الظهور والتميز عن الغير والحصول على الاهتمام كل هذا جعل اللجوء إلى التقليد لبعض الشخصيات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في التصرفات أو طريقة التحدث واللباس، كل ذلك رغبة بالبقاء محط الأنظار.

لينا (25عاما) تتحدث عن صديقتها روان التي رافقتها منذ 7سنوات، فقد لاحظت الاختلاف الذي بدأ يظهر عليها في العامين الأخيرين مما أثار دهشتها حول طريقة تحدثها، وملابسها الغريبة وتصرفاتها، فأصبحت تشعر كأنها تتعامل مع شخص آخر غير صديقتها، وترتدي وجها آخر لا يشبهها.

تبين لينا أن صديقتها أصبحت تقضي معظم وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحاول أن تقلد شخصيات عدة في كل شيء حتى في طريقة الكلام، وأصبح أكبر اهتماماتها أن تنشر على مواقع التواصل كل تفاصيل حياتها للفت الانتباه، وتلقي المديح في التعليقات، إذ كانت تقرؤها وتشعر بالسعادة، وعيناها على هاتفها طوال الوقت.

سعيها لتغيير حياتها إلى جانب تكوينها علاقات مع شخصيات لا تشبهها ومعاكسة لها تماما، يعكس فقدان شخصيتها الحقيقية والتشبه بأخرى مغايرة لها.

اختصاصي علم الاجتماع د. حسين الخزاعي يبين أن السبب الرئيس في قيام بعض الشباب بالتقليد الأعمى لبعض الشخصيات المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي أو ممن هم في مجالات مختلفة مثل الرياضة والفن والموسيقا، هو حب التفرد عن الآخرين والتميز ولفت الانتباه وإظهار أنهم مختلفون عن غيرهم، وإن اعتمد ذلك على الجرأة.

ويضيف الخزاعي أن البعض قد يقوم بتغيير أنماط حياته وسلوكياته، وتتعدد الأسباب منها الفراغ الكبير الموجود في حياتهم والابتعاد عن الأهل، والتأثر بوسائل الإعلام الاجتماعي واغراءاته الكثيرة، إلى جانب عدم التفكير في الأبعاد الاجتماعية لهذه الخطوة.

ويوضح الخزاعي أن الشباب الآن بحاجة لتوجيه عن طريق الأهل وبعض الأصدقاء والمقربين للتربية السليمة، وتوضيح أن السلوكيات الخاطئة وأن هنالك بعض الشخصيات لا يمكن تقليدها ولا يجوز ذلك، منوها إلى أن نهاية التقليد الاعمى هو الندم بتقليد شخصية لا تشبهه بشيء، فالأصل هو الاعتزاز بالهوية والشخصية والعادات والتقاليد والقيم وأهم شيء “اعتزازنا بعائلتنا وألا نؤذيها بأفعالنا الخاطئة خلال تقليدنا لغيرنا”.

ويذهب اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنه إلى أن التقليد والعادة هما التقاط شيء دون تفكير أو لمجرد لفت الاهتمام أو لتعبير عن حاجة نفسية غير ظاهرة، كإسقاط نفسي أو غير ذلك.

ويوضح المطارنة أن التقليد الأعمى هو أن تتبع شيئا من غيرك بمعنى “التبعية ” إلى جانب الاقتناع التام بهذا التقليد، فالإنسان المستقل لا يمكن أن يتبع غيره دون تفكير أو مبرر ودون أن يسأل نفسه “لماذا لا أكون أنا؟ لماذا أكون غيري؟”

ويبين المطارنة أن المقلد لن يجد نفسه في النهاية، وتظهر عليه بعض الآثار النفسية منها العزلة والاكتئاب والانطواء والاحساس بعدم الأهمية، موضحا أن المقلد عادة انسان لا يمتلك القوة والمبادرة أو أي مهارات أو قدرات، فيبحث عن شخص آخر ليقلد شخصيته وهذا يسمى “الاسقاط النفسي”، وهو إشكالية كبيرة لمن يعانون من شح ثقافي واجتماعي واضطراب نفسي.

ومن جانب آخر فإن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أرضية خصبة لكل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية، فمن خلالها يتم عرض أو التحدث في بعض الأمور المختلفة، والتي قد تكون غريبة على مجتمعنا فهم يستغلون الأسماء الرمزية وإخفاء هوياتهم ليسقطون عليها كل ما عندهم من أمراض نفسية، فالكثير من المواضيع الموجودة عليها هي عبارة عن كوبي بيست ” copy-paste ” ليوجد من خلالها أنه لديه عدد من المعجبين، فاللايكات هي قضية كبيرة لديهم فهو لا يمتلك شيئا واقعيا، ويعيش في العالم الافتراضي هذا العالم الخيالي الذي ليس له وجود حقيقي على وجه الأرض.

ومن جهة أخرى، يؤكد الاختصاصي التربوي الدكتور عايش نوايسة أن الفراغ هو مفسدة للشباب، وفي الوقت الحاضر “نحن لا نقدم لهم أي برامج نوعية لنستغل طاقاتهم وقدراتهم، وللأسف معدل البطالة مرتفع جدا، وقد تجاوز 50 %، وبالتالي الشباب في البيوت بدون أي عمل، ومن الطبيعي أن يتجهوا إلى طريق التقليد الأعمى فهم يقضون معظم أوقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فتواجدهم على هذه المواقع يترك فيهم أثرا كبيرا في سلوكهم وتفكيرهم وطريقة عملهم وتعاملهم مع كل العناصر الموجودة في حياتهم”.

ويوضح نوايسة انهم يلجأون إلى هذه الطريقة ويمارسون سلوكيات في حياتهم ويطبقونها، وهي غريبة على المجتمع ككل، فكل هذا هو خارج إطار شخصياتهم الحقيقية، فهم يعيشون بها لأنهم لا يمتلكون شيئا ليفعلوه دون أي اهتمامات أو حاجات تنمي بها شخصياتهم.

ويتابع، للأسف “نحن مقلون بما ينبغي أن يقدم إعلاميا وتربويا، منوها أن على وزارة الشباب والجهات المعنية أن تقوم بالتفكير خارج الصندوق بقضايا تشغل الشباب وتنمي قدراتهم، وألا نتركهم عرضة لهذه المواقع الإلكترونية، فنحن الآن نعيش في مجتمع يعتمد على الأفكار المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا شيء خطير جداً على السلوك المجتمعي فيما بعد”.

الآن كثير من الشباب يقضون معظم أوقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقلدون بعض الشخصيات ويرون فيهم القدوة، إضافة إلى أن أحلام اليقظة تنشط لديهم كثيرا، وعليه يحلمون بواقع غير واقعهم الحقيقي، وفق نوايسة.

ويعتقد نوايسة أن الشباب الآن في مراحل صعبة من حياتهم؛ لذلك من الطبيعي أن تظهر مثل هذه السلوكيات، منوها الى ضرورة توجيه الطاقات الشبابية الموجودة، ومن جانب آخر فإن الأهل بين نارين، من جهة أن يقضي ابناؤهم معظم اوقاتهم خارج المنزل ويتعلموا بعض السلوكيات السيئة، أو أن يبقوا داخل المنزل “حبيسي” الهاتف على مواقع التواصل الاجتماعي. ويختم، ينبغي تفعيل دور الأهل واعادة الثقة بينهم وبين الأبناء، والدور الأكبر ايضا لـ “المؤسسات التربوية”.