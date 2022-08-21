“التشخيصية في الفن الأردني” يفتتح الأربعاء في المتحف الوطني

عمان-الغد- برعاية وحضور الأميرة وجدان الهاشمي ينظم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة معرضا بعنوان “التشخيصية في الفن الأردني”، وذلك في الساعة 7 من مساء الاربعاء في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة مبنى1.

ويشارك في المعرض 120 فنانا تشكيليا أردنيا يمثلون جيل الرواد والجيل الناشئ. وجميع الأعمال الفنية التي ستشارك في هذا المعرض وعددها ما يقارب 223 عملا فنيا هي من المجموعة الدائمة للمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة لجيل الرواد، وأعمال من خارج المجموعة لفنانين ناشئين جدد، تمثل مختلف مجالات الفنون التشكيلية من رسم وتصوير وطباعة، وتصوير فوتوغرافي ونحت وخزف. يتناول فيها الفنانون مختلف المواضيع والتقنيات.

وكما هو معروف فإن الفن الأردني يزخر بتعدد الأساليب والاتجاهات الفنية العالمية، فارتأينا في هذا المعرض إبراز أساليب واتجاهات التشخيصية في الفن الأردني، التي تركز في المقام الأول على الإنسان والكائنات الحية، وتمثلانه بالزمان والمكان.

ويعتبر هذا المعرض فرصة ثمينة للجمهور للاطلاع والتعرف على الفنانين الأردنيين من مختلف الأجيال الفنية.

هذا وسيقوم المتحف بتنظيم برامج لطلبة المدارس والجامعات والمراكز الثقافية والفنية لزيارة ومشاهدة هذا المعرض المتميز الذي سيستمر للعام المقبل.