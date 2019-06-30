التشريعات تؤخر تحول الأردن لمركز تقني إقليمي

إبراهيم المبيضين

عمان– أكّد خبراء ومختصون في الشأن التقني والريادي أن الأردن يملك المزايا التي تؤهله ليكون مركزا إقليميا للقطاع في المنطقة، في ظل توفر الموارد البشرية المؤهلة والبنية التحتية الجيدة والمواهب والأفكار والشركات التي تطور المنتجات والخدمات.

غير أن الخبراء – الذين شاركوا في فعاليات منتدى المشرق التقني في اليومين الماضيين – شددوا على أهمية استقرار التشريعات وتطوير منظومة ريادة الأعمال في الأردن من خلال ايجاد اطار تشريعي مناسب، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ليصل الأردن إلى الموقع المميز على مستوى المنطقة.

وأِشاروا إلى أنه يجب تنسيق الجهود بين جميع الجهات التي تعمل على دعم ريادة الأعمال لتطويرها ومساعدة الشباب بالشكل الأمثل لتحويل أفكارهم وشركاتهم الريادية إلى مشاريع إنتاجية يمكنها المساهمة في الاقتصاد والتوظيف.

وكان رئيس الوزراء د.عمر الرزاز أكد في افتتاح منتدى المشرق التقني أن واجب الحكومة ومن مسؤوليتها تعزيز الرقمنة، لان هذا القطاع بخدماته وتقنياته المختلفة ومن باب العدل والانصاف يجب ان يكون متوفرا للجميع وليس للنخبة فقط ممن اتاحت لهم فرص الحياة والتعليم ان يندمجوا بالتكنولوجيا.

وقال الرزاز حينها خلال افتتاحه المنتدى– مندوبا عن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إن “الأردن تفوق في مساهمته في مضمار تعزيز المحتوى العربي على الإنترنت” مشيرا إلى أن المنطقة والأردن بشكل خاص لديها ميزة إضافية في الانتقال للثورة الصناعية الرابعة بالاعتماد على الموارد البشرية والابتكار والموهبة دون الحاجة للاعتماد على الموارد الطبيعية.

وقال المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية ” انتاج” نضال البيطار إن “الأردن مؤهل بشكل كبير ليكون مركزا اقليميا لقطاع التقنية وريادة الأعمال في المنطقة”.

واوضح البيطار أن الأردن مؤهل للتفوق وقيادة المنطقة في هذين القطاعين لما يتميز به من موارد بشرية وكفاءات وقطاع خاص وشركات تقدم منتجات وخدمات تحمل ملكية فكرية إلى جانب البنية التحتية الجيدة في مجال التقنية والإنترنت عريض النطاق، لافتا الى تميز الأردن وتقدمه ايضا في مجال ريادة الأعمال.

لكن البيطار أكد أهمية العمل على مجموعة من المحاور حتى يتمكن من استغلال هذه المزايا بالشكل الامثل وليكون مركزا اقليميا للقطاع على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أهمية العمل والتركيز على استقرار التشريعات التي تمس قطاعي التقنية والاتصالات والريادة.

وقال البيطار “يجب توفير سياسات وإجراءات تحفز وتساعد ريادي الأعمال في المملكة، كما يجب العمل بتنسيق وتكاتف جميع الجهات لتطوير منظومة ريادة الأعمال في الأردن”.

وحتى يتمكن الأردن ايضا من التفوق والتسريع من عملية التحول الإلكتروني اكد البيطار أهمية العمل على ردم الفجوة وموائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

رئيس المجلس الوطني للمهارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات د.علاء نشيوات قال “هنالك ضعف في المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي” مشيرا إلى أن بعض التخصصات راكدة بسبب طبيعة العمل ويجب ان تتغير.

وأوضح نشيوات بالقول “مثلا، مجالات العمل لخريجي هندسة الكمبيوتر قليلة كما هو الحال لخريجي هندسة الشبكات، والكثير من الأعمال قد تتغير للحوسبة السحابية مما يؤثر بشكل مباشر على الطلب على هندسة الشبكات، كما أن الكثير من الخريجين لم يكتسبوا المبادئ المطلوبة التي تسمح لهم بالعمل في التكنولوجيا المستخدمة حاليا…”.

وأضاف “هناك نسبة كبيرة من الخريجين بحاجة إلى فهم المبادئ العامة للتكنولوجيا (لضعف عملية التدريب الميداني ) كما أن الكثير ضعيف في اللغة الانجليزية (التي تحتاجها الشركات للعمل مع الخارج) و أيضا معظم الخريجين ليس لديهم المهارات الحياتية المطلوبة لسوق العمل”.

ويستقبل سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني سنويا بين 3500 الى 4500 طالب وطالبة ، كما ويعمل في القطاع ما يقارب 1200 خريج كل عام (بشكل مباشر في شركات القطاع أو غير مباشر في المؤسسات الاخرى مثل البنوك والمدارس والمستشفيات وغيرها.

إلى ذلك، قال نشيوات “هناك فرص عمل في القطاع ومن الممكن تعبئتها من الخريجين بعد رفع مهاراتهم التقنية والحياتية” لافتا الى أهداف مجلس المهارات القطاعية – قطاع تكنولوجيا المعلومات المتمثلة بربط الجامعات مع سوق العمل من اجل مواءمة أفضل لمخرجات التعليم مع سوق العمل، إلى جانب عمل المجلس مع مزودي خدمات التدريب من اجل اعتماد مواضيع التدريب حيث سيكون دور للمجلس في تقييم الطلبة من اجل تسهيل عملية دخولهم لسوق العمل.

ووفقا للارقام الرسمية بلغ معدل البطالة في الأردن 19 % في الربع الأول من العام الحالي.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الريادة والابداع الأردنية محمد الشاكر أهمية الريادة والابداع والشركات الناشئة لحل المشاكل في القطاعات الاقتصادية المختلفة بايجاد حلول ومنتجات لحل هذه المشاكل، وخصوصا قطاعات النقل والصحة والتعليم.

وأشار الشاكر إلى أن منظومة ريادة الأعمال في المملكة والمنطقة ما تزال بحاجة إلى مزيد من العمل لتطويرها والصعود بها، مؤكدا قدرة الأردن على قيادة المنطقة في هذا المجال لا سيما مع ما يتميز به من كثرة الشركات الريادية والموارد البشرية المؤهلة.

وقال “استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن سيساعد في تطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة”.

وزاد” الجمعية أنشأت لتكون المظلة الجامعة التي ستعمل على غرار “نقابة” تمثل ريادة الأعمال في المملكة، إذ تهدف الجمعية إلى تبادل ونقل الخبرات سواء بين الرياديين والمُبدعين أنفسهم أو من هم على ذات الطريق من رواد المستقبل من الأجيال القادمة لتكون كُلفة ومشقة إنشاء وإيجاد مشاريع جديدة أسهل وأسرع، الأمر الذي يكفل سرعة وتطور القطاع وزيادة الفائدة والعائد الاقتصادي على المملكة وتقليل نسب البطالة والفقر بالإضافة إلى إشراك جميع محافظات وقُرى المملكة بالعمل الريادي ضمن مظلة واحدة جامعة”.

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “مدفوعاتكم” – المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني – ناصر صالح إن “الأردن مؤهل ليكون مركزا اقليميا في قطاعات التقنية والريادة، وقد بدأ فعلا بالتحول الإلكتروني في القطاع الحكومي وانشأ وزارة الاقتصاد الرقمي لوضع السياسات الرقمية”.

ولفت إلى أن الأردن ايضا بدأ منذ سنوات وما يزال بدعم ريادة الأعمال على كل المستويات، وهو الأمر الذي سيساعد الشباب من أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية على المساهمة في الاقتصاد والتوظيف.

وأشار إلى أهمية العمل على نشر ثقافة ووسائل الدفع الإلكتروني المختلفة في الأردن، مؤكدا بان الدفع الإلكتروني يعتبر من اهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة.

وقال” لا يمكن تطبيق التحول الإلكتروني والتحول إلى الاقتصاد الرقمي بدون وجود وسائل للدفع الإلكتروني”.