التشكيلة الرسمية لـ “النشامى” امام الصين تايبيه في التصفيات المزدوجة

عمان – الغد – كشف البلجيكي فيتال بوركلمانز عن تشكيلة المنتخب الوطني التي ستواجه منتخب الصين تايبيه عند الساعة 2:10 عصر اليوم الخميس، على ستاد “تايبيه”، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وضمت تشكيلة “النشامى” كل من اللاعبين: عامر شفيع،طارق خطاب، أنس بني ياسين،محمد بني عطية، فراس شلباية، خليل بني عطية، بهاء عبد الرحمن، أحمد سمير، موسى التعمري، أحمد عرسان، بهاء فيصل.

فيما يتواجد على دكة البدلاء: يزيد أبو ليلي، أحمد عبد الستار، براء مرعي، محمد الدميري، يزن العرب، يوسف أبو الجزر، سعيد مرجان، نور الدين الروابدة، صالح راتب، حمزة الدردور، يوسف الرواشدة، ياسين البخيت.

وسيكون اللقاء متاحاً امام الجماهير من أجل مشاهدته بالمجان، حيث سيتم بثه على قناة الكأس القطرية 1 المفتوحة، وكذلك القناة الرياضية الأردنية.