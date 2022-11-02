التشكيلية الجنابي تنسج لوحات نابضة بالفرح وتنحاز لرسم البورتريه

أحمد التميمي

إربد- بدأت مشوارها كتشكيلية بالفطرة، حيث ظهرت موهبتها منذ صغرها بتعلقها بالرسم وأدواته، إلى جانب شغفها بالمشاركة في المعارض الفنية التي تنظمها المدرسة، فكانت عاشقة لكل ما هو جميل، تتأمل الألوان في تشكيل عناصر لوحاتها.

الفنانة التشكيلة عائشة الجنابي المولودة في بغداد وتقيم في الأردن، ترعرعت في أسرة محبة للفن، تقتني أعمال كثير من الفنانين، الذين قدروا موهبتها في تلك الفترة وحرصوا على دعمها وتشجيعها.

وتقول الجنابي: “إنه وبتشجيع الجميع تبلورت الفكرة منذ الصغر برسم كل ما يجول بخاطرها، وباستخدام ألوان عديدة ومبهجة، مشيرة إلى أنها في كل سنة كانت تكبر فيها يزيد اهتمامها أكثر بالرسم إلى أن اكتشفت أنه شغفها وموهبتها، حيث بدأت ترسم وتجتهد لتطور من موهبتها.

وتضيف أن جزءا بسيطا من حلمها تحقق بدراسة الفن لمدة سنتين بمركز تدريب الفنون الجميلة قسم الفنون التشكيلية تخصص رسم/ مديرية المسرح والفنون/وزارة الثقافة، كما تلقت دروسا في التخطيط والطبيعة الصامتة والنحت والرسم بالبحر والجرافيك، وكان مشروع تخرجها رسم البورتريه.

وأشارت إلى أن هناك كثيرا من الفنانين لهم الفضل في صقل موهبتها منهم: الفنان سعدي داود، الفنان فهمي القيسي، الفنان سعيد شنين، والفنان ثامر الناصري.

يشار إلى أن الجنابي هي عضو في جمعية التشكيليين العراقيين، وعضو في برنامج إبداع الثقافي مجلس الأعمال العراقي، وعضو في متحف الفن التشكيلي المعاصر الأردن وعضو في جمعية كهرمانة للفنون.

وشاركت الجنابي في العديد من المعارض والورش الفنية والدورات منها، المشاركة في عدد من الدورات في قاعة الاورفلي عمان من قبل أساتذة مختصين بالرسم، إضافة إلى انضمامها لدورات في جاليري أستاذ الرسم الواقعي سعيد شنين في جبل اللويبدة، وأيضا المشاركة في معرض اللاجئين الذي أقامته الأمم المتحدة برعاية أمين عمان.

كما شاركت في معرض الفنانات التشكيليات العراقيات لمناسبة يوم المرأة العالمي، تنظيم الملتقى العراقي للثقافة والفنون في عمان، وأقيم على قاعة مجلس الأعمال العراقي. عمان /الأردن 2022 واحتفالية الميلاد والوفاء بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله بن الحسين – تنظيم الملتقى العراقي للثقافة والفنون في قاعة رابطة التشكيليين الأردنيين 2022. وشاركت في المعرض الفني الأردني العراقي المشترك بمناسبة عيد الاستقلال الذي ينظمه الملتقى العراقي للثقافة والفنون ورابطة التشكيليين الأردنيين، ومعرض مهرجان أسوار بابل الذي أقامته جمعية كهرمانة للفنون في منتجع بابل السياحي، كذلك معرض “تجليات اربيل” الذي أقيم من قبل تجمع روافد للفن في اربيل في قاعة ميديا معرض وملتقى الدار للفن التشكيلي الدولي الذي أقامته جمعية الدار للثقافة والفنون في إربد، بمناسبة اختيار إربد عاصمة الثقافة العربية للعام 2022، والمشاركة في معرض “الأردن أرض العزم لوحة وصورة” الذي أقيم من قبل مهرجان “لون كلمة نغم” مع جمعية ديوان أهالي جبع في الأردن.