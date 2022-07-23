التشكيل المتوقع لبرشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو الودي

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد غريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو الودي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو ودي بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة ضمن الفترة التحضيرية للفريقين من أجل خوض الموسم الجديد 2022/2023.

وتعتبر هذه هي المباراة الرابعة للنادي الكتالوني خلال فترته التحضيرية الصيفية بعد انضمام الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق مؤخرًا.

واستقر المدرب الإسباني، تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوجرانا، على ملامح التشكيل الذي سيبدأ به مباراته أمام ريال مدريد

ومن المتوقع أن يظهر النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مع النادي الكتالوني في الكلاسيكو، لكن العديد من التقارير أكدت أنه قد لا يبدأ بشكل أساسي.

فيما قرر تشافي الدفع برافينيا، الوافد الجديد، في الخط الهجومي، بالإضافة إلى الصفقة الجديدة، فرانك كيسي، الذي سيقود خط وسط النادي الكتالوني بجوار بيدري.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة ريال مدريد الودية

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ديست – أراوخو – كريستنسن – جوردي ألبا

خط الوسط: كيسي – بوسكيتس – بيدري

خط الهجوم: رافينيا – أوباميانج – أنسو فاتي

واستقر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على ملامح التشكيل الذي سيبدأ به مباراته ضد ريال مدريد.

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية فأنه من المتوقع أن يظهر البلجيكي إيدين هازارد، في المواجهة الودية ضد برشلونة بشكل أساسي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة برشلونة الودية

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز – ميليتاو – روديجر – ألابا

خط الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – إيدين هازارد