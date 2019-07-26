التصعيد في شمال غرب سورية يخلف 400 ألف نازح

بيروت- على وقع نزوح أكثر من 400 ألف نسمة في غضون ثلاثة أشهر بسبب تواصل الهجمات التي تستهدف المدنيين والمرافق الخدمية والطبية في شمال غرب سورية للقوات السورية وحليفتها روسيا نددت الأمم المتحدة أمس بمواصلة التصعيد العسكري المستهدف للمدنيين والمرافق الحيوية في المنطقة.

يأتي ذلك على وقع تأكيدات دمشق أمس رفضها القاطع لمضمون المحادثات الأميركية التركية الجارية بشأن انشاء منطقة عازلة في شمال سورية، معتبرة أن أي تفاهم في هذا السياق هو بمثابة “اعتداء” على سيادة سورية.

وكان مسؤولون أميركيون وأتراك بدأوا الثلاثاء الماضي محادثات في أنقرة لبحث اقامة منطقة عازلة بين المقاتلين الأكراد والحدود التركية، بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح هذه الفكرة على نظيره التركي رجب طيب اردوغان مطلع العام بينما كانت أنقرة تهدد بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد في سورية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، إن بلاده “تؤكد مجددا رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التفاهمات الأميركية التركية”.

واعتبر المصدر أن ذلك “يشكل اعتداء صارخا على سيادة ووحدة سورية أرضا وشعبا وانتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكد استنكار بلاده الشديد “لاستمرار التدخل الأميركي في سورية، والذي يرمي إلى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها”.

وجاء هذا الموقف بعد يومين من إعلان أنقرة عدم رضاها عن مقترحات قدمتها واشنطن خلال المحادثات بشأن إنشاء المنطقة العازلة.

وفي ذات السياق أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا مصممة على تدمير “الممر الإرهابي” شرق الفرات في سورية، مهما كانت نتيجة المحادثات مع الولايات المتحدة حول إنشاء منطقة آمنة.

وقال في كلمة ألقاها أمس خلال اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية عقد بالعاصمة أنقرة، إن المحادثات مستمرة مع الولايات المتحدة بخصوص إنشاء منطقة آمنة بعمق 35 كم داخل حدود سورية، لكنه أوضح: “أيا كانت النتيجة، فنحن مصممون على تدمير الممر الإرهابي شرق الفرات بسورية. وشدد على أنه “لا يمكن للحظر الأوروبي والأميركي، الذي لم يعد مخفيا ضد تركيا، وتزويد الإرهابيين بالأسلحة والمعدات بعشرات آلاف الشاحنات، أن يثنينا عن إيجاد حل لمشكلة الإرهاب”.

ودعا أردوغان الأكراد والعرب والتركمان في شمال سورية، للتعاون من أجل القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما “إرهابيا وظالما”، مؤكدا أن أول وأهم عامل لاستباب الاستقرار والأمن والازدهار في سورية يتمثل في القضاء عليه.

وتتعرض محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لقصف شبه يومي تنفذه طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية نيسان (أبريل)، لا يستثني المستشفيات والمدارس والأسواق، ويترافق مع معارك تتركز في ريف حماة الشمالي.

وتسبب القصف بمقتل أكثر من 740 مدنياً في غضون نحو ثلاثة أشهر، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان، في وقت قالت منظمات انسانية إن المنطقة تعيش “كابوساً” مع استمرار التصعيد.

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الإقليمي التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون لوكالة فرانس برس أمس إن “أكثر من 400 ألف شخص نزحوا منذ نهاية نيسان(أبريل)” في شمال غرب سورية.

وتمسك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بزمام الأمور إدارياً وعسكرياً في إدلب ومحيطها، حيث تتواجد أيضاً فصائل إسلامية ومقاتلة أقل نفوذاً.

وتسببت غارات لقوات النظام الجمعة بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عشرين آخرين بجروح. وقضى أحد القتلى جراء استهداف سوق جملة للخضار في مدينة سراقب، للمرة الثانية منذ الإثنين الماضي وفق المرصد وشهود عيان.

وندّدت الأمم المتحدة الجمعة بـ”اللامبالاة الدولية” حياة تزايد عدد القتلى المدنيين جراء الغارات الجوية التي استهدفت مؤخراً “المرافق الطبية والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية مثل الأسواق والمخابز”.

وقالت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليه في بيان “هذه الممتلكات مدنية، ويبدو من المستبعد جداً أن تكون قد ضُربت عرضاً نظراً إلى النمط المستمر لمثل هذه الهجمات”.

وشددت على أن “الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي جريمة حرب، كما أن من أمر بتنفيذها أو نفّذها مسؤول جنائياً عن أعماله”.

ويأتي التصعيد الأخير رغم كون المنطقة مشمولة باتفاق روسي- تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في أيلول(سبتمبر) 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه.

ويقيم حوالي ثلثي النازحين خارج هذه المخيمات. تستقبل نحو مائة مدرسة في محافظة إدلب وحدها فارين من التصعيد.

ومع اكتظاظ المخيمات ومراكز الإيواء، يضطر كثيرون للإقامة في العراء وتحت الأشجار.

ونزح غالبية الفارين داخل محافظة إدلب بينما توجه عدد قليل إلى شمال محافظة حلب.

وقالت الأمم المتحدة إن “مدناً وقرى بأكملها خلت على ما يبدو من سكانها الذين فروا بحثا عن الأمان والخدمات الأساسية”.

وقالت الأمم المتحدة إن الإثنين الماضي كان الأكثر دموية في المنطقة منذ نهاية نيسان (أبريل)، ووثقت منذ بدء التصعيد 39 هجوماً ضد منشآت طبية وطواقم طبية في المنطقة، بالإضافة إلى تضرر خمسين مدرسة على الاقل جراء الغارات والقصف.

وتردّ الفصائل المقاتلة باستهداف مناطق تحت سيطرة قوات النظام بالقذائف الصاروخية، ما تسبب بمقتل سبعين مدنياً منذ نهاية نيسان (أبريل)، وفق المرصد.

وتشهد سورية نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.-(وكالات)