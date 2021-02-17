التصفيات المزدوجة: الاتحاد الآسيوي يرحيل المباريات إلى حزيران بنظام التجمع

نيقوسيا – سيُرحّل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكثرية المباريات المتبقية من الدور الثاني للتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، إلى حزيران/يونيو المقبل بنظام التجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا، بحسب ما ذكر مصدر قاري لوكالة فرانس برس الاربعاء.

وتأجلت الجولات المتبقية من الدور الثاني المجمّدة مبارياته منذ 2019، أكثر من مرة، آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لفترتين في اذار/مارس وحزيران/يونيو 2021.

لكن بسبب التداعيات المرهقة المستمرة لكورونا “ستقام الاكثرية الساحقة من المباريات المتبقية بنظام التجمع بين 3 و15 حزيران/يونيو” بحسب المصدر.

أضاف “طلب الاتحاد الآسيوي الاطلاع على رأي الاتحادات الوطنية حول موعد خوض مشوار منتخباتها في التصفيات المشتركة، للوقوف على الصورة النهائية لتحديد موعد التصفيات.. عدد محدود من المباريات قد يقام في آذار/مارس، وستقام الجولات المتبقية في 3 و7 و11 و15 حزيران/يونيو”.

تابع “اذا تقدمت اكثر من دولة بطلب استضافة، تحصل مفاضلة بينها في ما يتعلق الضمانات، عدم اخضاع الوفود للحجر والتسهيلات المقدمة”.

وسيصدر الجدول الجديد من المباريات عبر لجنة المسابقات ويتم تبليغه للاتحاد الدولي “فيفا”، ثم يرسل الاتحاد القاري في 19 الجحالي دعوات للدول الراغبة بالاستضافة، مع موعد 5 اذار/مارس كآخر مهلة لتقديم الطلبات قبل أن يتم الاعلان عن المستضيفين في الخامس عشر منه.

ومنح الاتحاد الاسيوي الحقوق التجارية للدول المضيفة مقابل النفقات التي ستتكبدها جراء الاستضافة.

وتقام مباريات الدور الثاني بين 40 منتخبا موزعين على 8 مجموعات، بحيث يتأهل المتصدر وافضل اربعة منتخبات في مركز الوصافة الى الدور الثالث، حيث توزع المنتخبات الـ12 على مجموعتين يتأهل منها أول اربعة الى المونديال ويخوض الخامس ملحقا بين القارات.

وأعلن الاتحاد الاماراتي للعبة في موقعه الرسمي الاربعاء ان الاتحاد القاري ارجأ مباريات المجموعة السابعة التي تضم ايضا اندونيسيا وفيتنام وتايلاند وماليزيا.

قال محمد الظاهري الامين العام للاتحاد في بيان “تمسكنا في اقامة مباراتي شهر مارس (اذار) امام ماليزيا يوم 25 في الامارات وامام اندونيسيا يوم 30 من الشهر ذاته في اندونيسيا، الا ان القيود المفروضة في الدولتين حالتا دون ذلك”.

وتابع “أكد ممثل الاتحاد الماليزي ان الاجراءات الاحترازية في بلده تمنعهم من السفر خارج البلاد خلال هذه الفترة، كما هو الحال لاندونيسيا التي تفرض فترة حجر صحي بشكل اجباري”.

واكد الظاهري ان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “قرر اقامة التصفيات وبشكل رسمي في شهر يونيو (حزيران) بنظام التجمع مع فتح باب تقديم طلبات الاستضافة”.

وكشف ان الاتحاد الاماراتي “سيتقدم بطلب الاستضافة لاحقية منتخبنا الوطني الذي كان من المفترض ان يخوض 4 مباريات حاسمه، منها 3 على أرضه”.

وكان امين عام الاتحاد السوري لكرة القدم ابراهيم أبا زيد قال لوكالة فرانس برس الثلاثاء “كانت الفكرة إقامة المباريات المتبقية لمجموعتنا وباقي المجموعات أيضا على طريقة التجمع بإحدى الدول وهو مقترح معظم الدول نتيجة الوضع الصحي لفيروس كورونا وإغلاق بعض الدول لحدودها”.

ودخل العراق على خط سباق استضافة مجموعته الثالثة التي تضم ايران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا مع اعلان الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم رغبتها باقامة التجمع في مدينة البصرة.

وذكرت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي ان “العراق تقدم بطلب رسمي الى الاتحاد الاسيوي لاستضافة التجمع الى جانب البحرين وايران اللتين تقدمتا بطلب الاستضافة”.

واضافت “ننتظر قرار الاتحاد الاسيوي الذي يفاضل بين الدول التي تقدمت بطلب استضافة تجمع استكمال التصفيات”.

ولم تبد الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي اي تحفظ في حال اقامة التجمع في ايران او البحرين. – (أ ف ب)