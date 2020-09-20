“التصنيفية” الثالثة لمنتخبات الرماية مطلع الشهر المقبل

محمد عمّار

عمان – تنطلق عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الثاني من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، الجولة التصنيفية الثالثة لمنتخبات الرماية، والتي تجري منافساتها في نادي الرماية الملكي، وتستمر حتى مساء اليوم التالي.

الجولة الثالثة تقام في رمايات المسدس (9 ملم، التراب والسكيت)، حيث ينتظر أن يحقق الرماة نتائج أفضل من الجولة الثانية، خصوصا أن المدير الفني لمنتخبات الرماية رافئيل يكثف من تدريباته للوصول لأفضل نتائج، تمهيدا لتسمية المنتخب الوطني، المرشح لخوض الاستحقاقات المقبلة.

تحسن كبير

وبحسب المدير الفني للمنتخب الوطني، فإن نتائج الجولة الثانية شهدت نتائج مميزة، وتقدم كبير على لائحة الرماة، كان أفضلهم الرامي عمر العبسي الذي حقق 19 نقطة إضافية، حيث سجل 17 نقطة في الجولة الأولى، ومسجلا 39 طبقا في الجولة الثانية أوصلته لمركز الوصيف، خلف المتصدر الرامي فؤاد ماضي، الذي سجل 37 نقطة في الجولة الأولى، وحقق تقدما بلغ 5 أطباق في الجولة الثانية، بنتيجة نهائية بلغت 42 نقطة.

وعن الأرقام التي تحققت في الجولة الثانية، قال رافئيل: “نلاحظ تقدما واضحا في النتائج من خلال الجولتين الماضيتين، بيد أن الرماة لديهم أفضل، ونسعى لتحقيق نتائج افضل في الجولة الثالثة لملامسة الأرقام العربية، التي باتت ضمن دائرة الاهتمام، وتوسيع قاعدة المشاركات في البطولات العربية المقبلة، تمهيدا للاقتراب من الأرقام الآسيوية، التي تعتبر هي الأرقام العالمية”.

ولم يخف رافئيل سعادته بالأرقام الجديدة التي تحققت، مؤكدا أن زيادة جرعات التدريبات، تسهم بشكل مؤثر في تحقيق الرماة لنتائج أفضل، فيما يساعد الاتحاد وبالتنسيق مع نادي الرماية الملكي على توفير كافة المساحات المناسبة للتدريب، والتقدم على لائحة الأرقام، مؤكدا أن تسمية المنتخب الوطني سيكون عقب الجولة الخامسة، والتي ستقام نهاية العام الحالي.

النتائج التراكمية