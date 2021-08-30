التصنيف العالمي للتنس: تغيير وحيد في نادي العشرين الأوائل والأوليات

باريس – لم يشهد التصنيف الجديد الصادر الإثنين من رابطتي محترفي ومحترفات كرة المضرب سوى تغيير وحيد في نادي العشرين الأوائل في الفئتين، وكان عند السيدات بصعود الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الى المركز الخامس.

وصعدت سفيتولينا مركزاً واجداً على حساب الأميركية صوفيا كينين تزامناً مع انطلاق بطولة الولايات المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، وذلك نتيجة احرازها السبت لقب دورة شيكاغو الأميركية بفوزها في النهائي على الفرنسية أليزيه كورنيه 7-5 و6-4، محرزة لقبها الأول لعام 2021 والسادس عشر في مسيرتها.

أما وصيفتها كورنيه، فصعدت 12 مركزاً وباتت الخامسة والستين، لكنها لا تزال بعيدة جداً عن أفضل تصنيف لها (11 عام 2009).

وشهد السبت أيضاً تتويج الإستونية أنيت كونتافيت بلقب دورة كليفلاند الأميركية، ما سمح لها بالصعود مركزين لتصبح الثامنة والعشرين، فيما صعدت وصيفتها الرومانية إرينا بيغو 11 مركزاً لتصبح الثالثة والستين.

وبقيت الصدارة لصالح الأسترالية آشلي بارتي (10185 نقطة) أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا التي أزاحت في تصنيف الأسبوع الماضي اليابانية ناومي أوساكا عن الوصافة (7010 نقاط للأولى و6666 نقطة للثانية).

وعند الرجال، لم يشهد ترتيب العشرين الأوائل أي تغيير في ظل انحصار المنافسة بدورة واحدة الأسبوع الماضي وكانت وينستون-سالم الأميركية، حيث فاز البلغاري إيليا إيفاشكا باللقب على حساب السويدي ميكايل إيمر (6-صفر و6-2)، ما سمح له بالصعود 10 مراكز ليصبح الثالث والخمسين، فيما صعد وصيفه 18 مركزاً ليصبح الثاني والسبعين في أفضل تصنيف له.

وقبل ساعات من بدء مسعاه ليصبح أول لاعب يتوج بجميع الألقاب الأربعة الكبرى في موسم واحد منذ 1969، يتربع الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الصدارة بـ11113 نقطة وذلك للأسبوع الـ336 (معززاً الرقم القياسي)، أمام الروسي دانييل مدفيديف (9980) واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (8350) والألماني ألكسندر زفيريف (8240) الذين يعتبرون منافسيه الأساسيين على لقب فلاشينغ ميدوز في ظل غياب غريميه الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11113 نقطة.

2- الروسي دانييل ميدفيديف 9980.

3- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 8350.

4- الألماني ألكسندر زفيريف 8240.

5- الإسباني رافايل نادال 7815.

6- النمسوي دومينيك تيم 6995.

7- الروسي أندري روبليف 6400.

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5533.

9- السويسري روجيه فيدرر 4125.

10- الكندي دينيس شابوفالوف 3580.

– تصنيف اللاعبات العشر الأوليات

1- الأسترالية آشلي بارتي 10185 نقطة.

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 7010.

3- اليابانية ناومي أوساكا 6666.

4- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5530.

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5210.

6- الأميركية صوفيا كينن 5030.

7- الكندية بيانكا أندرييسكو 4537.

8- البولندية إيغا شفيونتيك 4461.

9- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4273.

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 4210. – (أ ف ب)