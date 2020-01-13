التصويت بأغلبية على تشكيل لجنة للبت في منح نتنياهو الحصانة

القدس المحتلة – صوتت “لجنة الترتيبات”، التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأغلبية 16 عضوا ومعارضة 5 أعضاء، على تشكيل لجنة، مهمتها البت في منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه، بالإضافة إلى عضو الكنيست حاييم كاتس من حزب الليكود.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في حال رفضت اللجنة، التي سيتم تشكيلها طلب الحصانة، فإن ذلك سيعمل على تسريع الإجراءات القضائية بحق نتنياهو المرشح لانتخابات الكنيست المقبلة، وهو ما من شأنه أن يربك مساره الانتخابي باتجاه الفوز بولاية جديدة.

وطلب معارضو نتنياهو، وعلى رأسهم زعيم تحالف “أزرق- أبيض”، بيني غانتس، من الكنيست البت في طلب الحصانة قبل الانتخابات وليس بعدها؛ حيث طلب غانتس من رئيس “لجنة الترتيبات”، آفي نيسينكورن، وهو من تحالف “أزرق- أبيض”، اختيار أعضاء كنيست من جميع الأحزاب الإسرائيلية في أقرب وقت ممكن، ليتشاوروا فيما بينهم بشأن طلب نتنياهو الحصانة.

وأيد المستشار القانوني للكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، طلب المعارضة بتشكيل لجنة للبت في طلب نتنياهو الحصول على الحصانة بمواجهة اتهامات الفساد الموجهة إليه.

وردا على ذلك، قال نتنياهو: إن “أزرق- أبيض لم يقدم أية إنجازات للإسرائيليين، لذلك قاموا بخطف الكنيست للترويج لحملتهم الانتخابية الوحيدة التي ترفع شعار القضاء علي وتقديمي للمحاكمة”.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، وجه في 21 تشرين الثاني، اتهامات إلى نتنياهو بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة في 3 قضايا فساد منفصلة ينكرها نتنياهو.

وطلب نتنياهو مطلع الشهر الحالي من الكنيست منحه الحصانة، في خطوة كان متوقعا أن تحصل عقب انتخابات الكنيست المقررة في الثاني من آذار المقبل، سعيا منه للبقاء في منصبه على رأس الحكومة الذي يشغله منذ حوالي 14 عاما.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه لا يتوجّب على رئيس الوزراء التنحي إلا في حال تمت إدانته وبعد نفاذ جميع فرص الاستئناف.-(بترا)