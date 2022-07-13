التضخم في أميركا يتخطى 9% ويربك أسواق المال والطاقة

أسامة أبو عجمية- أعلن البنك الفدرالي الأميركي عند (الساعة الثالثة والنصف بتوقيت عمان) اليوم الأربعاء، ارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة، من 8.6 إلى 9.1%.

وتسبب ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، بضغط كبير على أسعار النفط والذهب والعملات في الأسواق العالمية، علما بأن مستوى الذي سجله الأربعاء هو الأعلى منذ 41 عاما.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الانفاق في الولايات المتحدة على السلع والخدمات قد ارتفع خلال الاشهر الماضية ما يعني نشاطا اقتصاديا يدعم قوة الدولار ولذلك انخفضت اسعار العملات والنفط والذهب مقابل العملة الخضراء.

لكن ثمة من يرى ان ارتفاع التضخم يعني فشل الفدرالي الاميركي في محاربة التضخم من خلال رفع اسعار الفائدة على الدولار الامر الذي قد يضطره لزيادة نسب رفع الفائدة في المرات المقبلة.

وهبط الذهب عصر الأربعاء، الى 1710 دولار للاونصة فيما تراجع سعر اونصة الفضة دون 19 دولار وبقي اليورو قريبا من مستوى التساوي مع الدولار فيما تراجع النفط الى 98 دولارا للبرميل.