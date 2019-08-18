التضخم يرتفع 0.2 بالمائة

الغد- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي لاسعار المستهلك (التضخم) والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر تموز 2019 ليصل الى 125.55مقابل 125.30 لنفس الشهر من عام 2018 مسجلاً ارتفاعاً معدله 0.2%.

وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الايجارات بمقدار 0.51 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بمقدار 0.35 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 0.12 نقطة مئوية، والتعليم بمقدار 70.0 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 60.0 نقطة مئوية. وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن ابرزها مجموعة النقل بمقدار 0.38 نقطة مئوية، والالبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.16 نقطة مئوية، والوقود والانارة بمقدار 0.13 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.15 نقطة مئوية.

اما على المستوى الشهري فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران من نفس العام بنسبة 0.1%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الانخفاض، انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.15 نقطة مئوية، والنقل بمقدار 0.18 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.04 نقطة مئوية، والسكر ومنتجاته والوقود والانارة بمقدار 0.02 نقطة مئوية لكل منهما. في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة الالبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.12 نقطة مئوية، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.11 نقطة مئوية، والمشروبات والمرطبات بمقدار 0.03 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بمقدار 0.02 نقطة مئوية.

كما يشير التقرير إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك للسبعة أشهر الاولى من هذا العام قد ارتفع بمعدل 0.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.31 نقطة مئوية، والايجارات بمقدار 0.38 نقطة مئوية ، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 0.24 نقطة مئوية، والتعليم بمقدار 0.10 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 0.03 نقطة مئوية. وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن ابرزها مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.19 نقطة مئوية، والنقل بمقدار 0.18 نقطة مئوية، والالبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.16 نقطة مئوية والتبغ والسجائر بمقدار 0.07 نقطة مئوية.

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر تموز 2019 (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) فقد بلغ 130.9مقابل 129.0 خلال نفس الشهر من عام 2018 بارتفاع معدله 1.5%. وعلى المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للسبعة أشهر الاولى من هذا العام 129.7 مقابل 128.1 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 بارتفاع معدله 1.3%.