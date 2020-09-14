التضخم يرتفع 0.53 % في 8 أشهر

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب(أغسطس) الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 0.56 % بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.

وساهم في ذلك الانخفاض بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بمقدار 0.61 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.60 نقطة مئوية، الإيجارات بمقدار 0.34 نقطة مئوية، الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بمقدار 0.05 نقطة مئوية.

بالمقابل ارتفعت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة التبغ والسجائر بمقدار 0.31 نقطة مئوية، الصحة بمقدار 0.19 نقطة مئوية، التعليم بمقدار 0.14 نقطة مئوية، والأمتعة الشخصية بمقدار 0.11 نقطة مئوية.

أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب(أغسطس) من هذا العام 100.66 مقابل 100.59 لشهر تموز(يوليو) من نفس العام مسجلا ارتفاعا نسبته 0.07 %.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، مجموعة الصحة بمقدار 0.09 نقطة مئوية، الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.07 نقطة مئوية، الاتصالات بمقدار 0.06 نقطة مئوية، المشروبات والمرطبات بمقدار 0.03 نقطة مئوية، والنقل بمقدار 0.02 نقطة مئوية. بالمقابل، انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.10 نقطة مئوية، الألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.06 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.04 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.02 نقطة مئوية.

كما يشير التقرير الى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام قد بلغ 101.04مقابل 100.51 لنفس الفترة من العام 2019 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.53 %.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.15 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.13 نقطة مئوية، التعليم بمقدار 0.11 نقطة مئوية، الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.08 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بمقدار 0.08 نقطة مئوية. بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الوقود والإنارة بمقدار 0.29 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.19 نقطة مئوية، الملابس بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بمقدار 0.01 نقطة مئوية.

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر آب من العام 2020 (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) فقد بلغ 68.54 مقابل 68.27 خلال نفس الشهر من العام 2019 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.40 %.

وعلى المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للثمانية أشهر الأولى من هذا العام 68.36 مقابل 67.76 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.89 %.