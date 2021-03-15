التضخم يزيد 0.02 % في شهرين

عمان-الغد– ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 0.02 % بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغ الرقم القياسي 101.56 مقابل 101.55 لنفس الفترة من العام 2020.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الايجارات بمقدار 0.05 نقطة مئوية، التبغ والسجائر بمقدار 0.04 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.03 نقطة مئوية، الصحة بمقدار 0.03 نقطة مئوية، والألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.02 نقطة مئوية.

وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.09 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.07 نقطة مئوية، النقل 0.06 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 0.01 نقطة مئوية.

أما خلال شهر شباط (فبراير)، فقد أظهرت الاحصاءات أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفعت إلى 101.91 مقابل 101.52 لنفس الشهر من العام 2020 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.38 %.

وساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الايجارات بمقدار 0.23 نقطة مئوية، التبغ والسجائر بمقدار 0.20 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.19 نقطة مئوية، الصحة بمقدار 0.14 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بمقدار 0.08 نقطة مئوية.

بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.36 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.34 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.18 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 0.03 نقطة مئوية. أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط ( فبراير) من هذا العام 101.91 مقابل 101.22 لشهر كانون الثاني(يناير) من نفس العام مسجلا ارتفاعا نسبته 0.69 %.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.25 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.19 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.17 نقطة مئوية الزيوت والدهون بمقدار 0.05 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار0.02 نقطة مئوية.

بالمقابل، انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.03 نقطة مئوية، الأمتعة الشخصية بمقدار 0.01 نقطة مئوية، السكر ومنتجاته بمقدار 0.004 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.003 نقطة مئوية.

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر شباط (فبراير) من العام 2021 (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذبا بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) فقد بلغ 69.11 مقابل 68.23 خلال نفس الشهر من العام 2020 مسجلا ارتفاعا نسبته 1.28 %.

وعلى المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للشهرين الأولين من هذا العام 69.10 مقابل 68.22 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.28 %.