التضخم ينخفض 0.3 % في أيلول

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 0.3 % خلال شهر أيلول(سبتمبر) الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغ الرقم القياسي 124.89 نقطة مقابل 125.25 لنفس الشهر من العام 2018.

وساهم في ذلك الانخفاض بشكل رئيسي، مجموعة النقل بمقدار 0.40 نقطة مئوية، والالبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.22 نقطة مئوية، والوقود والانارة بمقدار 0.14 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.16 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بمقدار 00.1 نقطة مئوية.

وبالمقابل ساهم بارتفاع الرقم القياسي ارتفاع أسعار مجموعة من السلع ومن ابرزها مجموعة الايجارات بمقدار 0.51 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 0.12 نقطة مئوية، والتعليم بمقدار 0.10 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 0.05 نقطة مئوية.

أما على المستوى الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أيلول(سبتمبر) 2019 مقارنة مع شهر آب(أغسطس) من نفس العام بنسبة 0.6 %.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الانخفاض، انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.40 نقطة مئوية، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.18 نقطة مئوية، والنقل بمقدار 0.13 نقطة مئوية، والوقود والانارة، والاسماك ومنتجات البحر بمقدار 0.01 نقطة مئوية لكل منهما.



في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت بارتفاع الرقم القياسي ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بمقدار 0.11 نقطة مئوية، والالبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات والأمتعة الشخصية بمقدار 0.01 نقطة مئوية لكل منهما.

أما الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي فقد ارتفع بمعدل 0.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الايجارات بمقدار 0.41 نقطة مئوية، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.23 نقطة مئوية ، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 0.21 نقطة مئوية، والتعليم بمقدار 0.10 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 0.04 نقطة مئوية. وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن ابرزها مجموعة النقل بمقدار 0.22 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بمقدار 0.15 نقطة مئوية، والالبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.17 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.09 نقطة مئوية.

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر أيلول 2019 (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) فقد بلغ 131.2 مقابل 129.3 خلال نفس الشهر من العام 2018 بارتفاع معدله 1.5 %.

وعلى المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للتسعة أشهر الاولى من هذا العام 130.0 مقابل 128.4 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018 بارتفاع معدله 1.3 %.