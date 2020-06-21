التضخم ينكمش 0.22 % في أيار

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار (مايو) الماضي بنسبة 0.22 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار(مايو) الماضي 100.39 مقابل 100.61 لنفس الشهر من العام 2019.

وساهم في ذلك الانخفاض بشكل رئيسي، مجموعة النقل بمقدار 4.27 نقطة مئوية، الوقود والانارة بمقدار2.35 نقطة مئوية، الملابس بمقدار 0.11 نقطة مئوية، الزيوت والدهون بمقدار 0.03 نقطة مئوية، والخدمات الأخرى بمقدار 0.004 نقطة مئوية، وبالمقابل ارتفعت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 1.24 نقطة مئوية، الألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 1.06 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.69 نقطة مئوية.

أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار(مايو) من هذا العام 100.39 مقابل 101.05 في شهر نيسان(إبريل) من نفس العام مسجلا انخفاضا نسبته 0.65 %.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الانخفاض، مجموعة النقل بمقدار 0.51 نقطة مئوية، الوقود والانارة بمقدار 0.12 نقطة مئوية، الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.12 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.05 نقطة مئوية، والألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.002 نقطة مئوية، وبالمقابل ارتفعت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الملابس بمقدار 0.05 نقطة مئوية، الأمتعة الشخصية بمقدار 0.02 نقطة مئوية، السكر ومنتجاته بمقدار 0.01 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.01 نقطة مئوية.

أما الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام فقد بلغ 101.32 مقابل 100.12 لنفس الفترة من العام 2019 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.20%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.21 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.20 نقطة مئوية، الألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.17 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.16 نقطة مئوية. وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الوقود والانارة بمقدار 0.20 نقطة مئوية، التبغ والسجائر بمقدار 0.05 نقطة مئوية، الزيوت والدهون بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.02 نقطة مئوية.

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر أيار(مايو) من العام 2020 (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذبا بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) فقد بلغ 68.48 مقابل 67.58 خلال نفس الشهر من العام 2019 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.33 %.

وعلى المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 68.31 مقابل 67.47 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.24 %.