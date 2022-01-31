التطبيق الأول لفيديو الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد 360VUZ متوفر الآن على متجر AppGallery

عمّان، الأردن، 31 كانون الثاني 2022 – أعلن متجر AppGallery بأن تطبيق التواصل الاجتماعي المعروف والأكثر شهرة: 360VUZ متوفر الآن على منصّته. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطبيق يتيح للمستخدمين، وبشكل حصري، مشاهدة مقاطع فيديو الواقع الافتراضي (VR) المسجلة مسبقاً والتي يتم بثها مباشرة، وتصوّر الأحداث والفعاليات والوجهات ومشاهد وراء الكواليس والمحتفظ بها على هواتفهم الذكية. ومن أبرز ما يتّسم به تطبيق360 VUZ أنه يصطحب المستخدمين في رحلة عبر محتوى فيديو الواقع الافتراضي (VR)، ويساعد في جعل تجربة الواقع الافتراضي الخيار الأكثر ملاءمة للأحداث الرياضية والفعاليات الحصرية وإطلالات صناع المحتوى المؤثرين والحفلات الموسيقية وغيرها الكثير.

وقال لو جينج، مدير تطوير النظام الإيكولوجي للأجهزة وقسم العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، “إن لدى متجر AppGallery من هواوي 5,4 ملايين مليون مطور مسجل على مستوى العالم، ويتركّز عدد كبير منهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبدوره، يوفّر متجر AppGallery طرقاً سهلة ومبتكرة لاستكتشاف مجموعة واسعة من تطبيقات الأجهزة المحمولة والتعرّف على مزاياها عن كثب ومشاركتها. ومن دواعي سرورنا أن يكون لدينا تطبيق مبتكر مثل 360VUZ على منصتنا، وهو ما يؤكد التزام هواوي الراسخ والدائم بدعم شركائها عبر مجموعة واسعة من المجالات والقطاعات”.

يأتي تطبيق 360VUZ للأجهزة المحمولة في طليعة التطبيقات الرائدة في مجال عرض محتوى الواقع الافتراضي في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أكثر تطبيقات 360 VR رواجاً وانتشاراً في جميع أنحاء العالم. وبتاريخ 10 أكتوبر 2021، اختير تطبيق 360VUZ كأحد أكثر التطبيقات شعبية وإقبالاً في المملكة العربية السعودية. وقد حقّق التطبيق عدداً هائلاً من المشاهدات بأكثر من 500 مليون مشاهدة سنوياً منذ إطلاقه في عام 2017، ولديه أيضاً أكثر من براءتي اختراع مسجلة بإسمه. ويتيح التطبيق للمستخدمين مشاهدة مقاطع فيديو الواقع الافتراضي (VR) ودفق محتوى الواقع الافتراضي (VR) ثلاثي الأبعاد بطريقة بسيطة، سواء كان ذلك على هاتف ذكي أو جهاز لوحي. كما يمكن للمستخدمين مشاهدة أي محتوى فيديو من مقاطع فيديو الواقع الافتراضي (VR) المسجلة مسبقاً والمتوفرة على التطبيق أو أي من القنوات العديدة التي تقوم بإجراء البث المباشر.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 360VUZ، “نحن سعداء بشراكتنا مع هواوي والاستفادة من ميزة جعل تطبيقنا متوفراً على متجر AppGallery ، الذي يُعد ثالث أكبر سوق لتطبيقات الأجهزة المحمولة في العالم”.

“من المهم بالنسبة لنا أن يتمكّن الجمهور بمخلتف شرائحه من الوصول إلى تطبيق 360VUZ بسهولة وسلاسة، ولهذا، فإن شراكتنا مع هواوي ستلعب دوراً رئيسياً في تعزيز فرص مشاهدة تطبيقنا على نطاق أوسع وبالتالي، تمكين المزيد من المستخدمين حول العالم من الوصول إليه ليصحبهم في رحلة تفاعلية غامرة تتيح لهم استكشاف تدفق محتوى الفيديو بنطاق 360 درجة.”

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق 360 VUZ هو أول تطبيق واقع افتراضي (VR) يتوفر على متجر AppGallery ، وهو المنصة الرسمية لبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وهو دوري كرة القدم الأكثر مشاهدة في المنطقة. وقد أبرم التطبيق اتفاقية تعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتقديم تجربة مشاهدة فريدة من نوعها لمشجعي كرة القدم في النسخة 46 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين. وتتوفر على التطبيق قناة مخصصة للدوري السعودي للمحترفين لتمكين المستخدمين من مشاهدة المباريات بسهولة وسلاسة. كما سيوفر التطبيق لعشاق كرة القدم تجربة مشاهدة شاملة لدوري كرة القدم من خلال إتاحة الفرصة لهم بمشاهدة مقتطفات مميزة للمباريات وفيديوهات ما وراء الكواليس ومقابلات حصرية مع أبرز اللاعبين بنطاق مشاهدة 360 درجة. وتتعاون هواوي عن كثب مع شركة 360VUZ لتقدّم إلى المستخدمين من كافة أنحاء المنطقة تجربة مشاهدة شاملة للدوري السعودي للمحترفين بنطاق 360 درجة.