التطوع.. كيف يحدث التغيير في حياة الفرد؟

عمان- للوقت قيمة عُليا، فهو مورد محدود وغير متجدد ولا يمكن تعويضه إذا مضى! فلماذا لا نستثمر وقتنا وطاقاتنا بأعمال مفيدة تعود علينا وعلى المجتمع بالنفع؟

إن قضاء ساعات طويلة في مشاهدة التلفاز أو تصفح أجهزة الهواتف النقالة أو لعب ألعاب الفيديو تزيد من الملل وتضعف مهارات التواصل وتحد من تنمية المهارات.

تشير الأبحاث إلى أن امتلاك هدف نبيل يشجعنا على الاستيقاظ من النوم في كل صباح يُساهم في جعل حياتنا سعيدة وصحية وطويلة. سواءً أكنا من أرباب المنازل أو من المتقاعدين عن العمل، يمكننا استغلال مواهبنا وخبراتنا في أداء دور فعّال يحقق المنفعة للمجتمع.

أهداف مشتركة

مهما تنوعت اهتماماتنا في القضايا المتعلقة بالصحة أو التعليم أو حقوق الإنسان، سنجد في الأردن منظمات غير حكومية أو مؤسسات أو نواد تتناغم مع قيمنا وتسعى لتحقيق أهدافنا المشتركة.

عملنا التطوعي لن يمكننا من دعم القضايا التي تهمنا فحسب، بل يسمح لنا أيضًا بالتعرف على أشخاص جدد يتشاركون معنا بذات القيم والمعتقدات، وهذا ما يُعرف بالتشبيك مع أشخاص يتشابهون في الميول والأفكار. يساهم بناء مثل هذه العلاقات الاجتماعية والمهنية في إسعادنا أكثر وتنامي شعورنا بالإنجاز والاكتفاء الذاتي.

يُعد تحقيق هذا النوع من الانجاز ضروريًا لنا خاصةً في حال ترك العمل لسبب أو لآخر؛ فقد يعوض الانخراط بالأعمال التطوعية هذه الخسارة عاطفيًا وستبقي الأفراد العاطلين عن العمل مشغولين ومنتجين في آن واحد. كما أن هنالك العديد من الفوائد الأخرى للتطوع، مثل اكتشاف الأفراد أو سعيهم وراء شغفهم.

بالرغم من أن امتلاك وظيفة قد يشعرنا بالاكتفاء؛ إلا أنه لا يوجد شعور يضاهي الانجاز في الأعمال التطوعية. علاوة على ذلك، فإن الأعمال التطوعية يمكنها أن تدعم سيرتنا الذاتية حيث أنها تجربة تكسبنا مهارات جديدة وخبرات عديدة! عادةً ما تتسم أوقات أداء الأعمال التطوعية بالمرونة وغالبًا ما يتم تقديرها من قبل المجتمع.

يساهم التطوع في بناء شخصية الأطفال ويعزز حس الامتنان عندهم. ففي هذا العالم المادي، سيدرك الأطفال أننا لا نأخذ الأشياء فقط، بل علينا أن نبذل ونعطي مقابلها. كما أن التطوع يُعلم الأطفال كيفية التعاطف مع الآخرين وكيف يمكنهم أن يكونوا جزءًا من الحل عندما تتسنى لهم الفرصة.

دعونا نبدأ من المنزل في بناء ثقافة تُقدر العمل التطوعي؛ فالتطوع يعلم أطفالنا أن الأمور المادية هي ليست كل شيء. على سبيل المثال، ليس من الضروري أن تكون المكافآت مادية فقط! أيضًا يعلمهم التطوع أن بث روح السعادة والبهجة للأشخاص الأقل حظًا منهم سيجلب السعادة لهم أيضًا.

تذكروا دومًا أن إحداث التغيير قد يكون شعارًا نتبناه وأسلوب حياة نختاره!

تطوع اليافعين

دائمًا ما أحث اليافعين على التطوع كلما كان هنالك فرصة مناسبة وملائمة لأعمارهم. بدأت التطوع في المدرسة عندما كنت أبلغ من العمر 12 عامًا فقط. يساهم التطوع في إبقاء اليافعين منشغلين بأمور مفيدة فيما يتعلمون مهارات لن يتعلموها في الحصص المدرسية.

وهنا قائمة ببعض القيم التي يتعلمها اليافعون من خلال التطوع: الالتزام، الاحترام، العمل بروح الفريق، التعاون، إدارة الوقت، التعاطف، تعزيز الثقة بالنفس، التأمل الذاتي واكتشاف النفس، التعلم من البيئات الجديدة، وتحمل المسؤوليات وتفهم دور كل فرد في المجتمع.

غدير حبش

خبيرة تدريب إداري

مجلة نكهات عائلية