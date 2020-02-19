“التطوير الحضري” تفتح باب الاستفادة من قطع أراض في إربد

إربد- أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اليوم الأربعاء، فتح باب الاستفادة من قطع أراضي مخدومة (طرق ومياه وكهرباء)، في مشروع كبر/محافظة إربد ضمن البرنامج الوطني للإسكان-محـور الأراضي.

وتتراوح مساحات الاراضي بيـن 305-535 مترا مربع وبمعدل سعر( 6100- 10700) دينار نقداً أو بالتقسيط المباشر للمؤسسة، وبدفعة أولى 15 بالمئة من الثمن، على أن يسدد باقي الثمـن خلال مدة اقصاها 84 شهرا وبفائدة 6 بالمئة أو ما يعادلها من المرابحة.

ووفقا لتعليمات المؤسسة، يُشترط للاستفادة من المشروع، أن يكون مقدم الطلب أردنيا وأتم الثامنة عشر من عمره على الأقل، وأن لا يكون هو أو أي من أبنائه القاصرين مالكاً لعقار مناسب لسكن أو قابل للبناء في المحافظة التي يقع فيها المشروع، وأن لا يكون مقدم الطلب أو أي من أبنائه القاصرين قد انتفع من مشاريع المؤسسة العامة سابقاً، وأن يكون مقيماً أو عاملاً في المحافظة التي يقع بها المشروع .

كما اشترطت المؤسسة على المتقدم إحضار صورة عن دفتر العائلة وهوية الأحوال المدنية و/أو شهادة التعيين للعسكريين سارية المفعول، وشهادات رواتب رسمية لمقدم الطلب وزوجه مبيناً عليها تواريخ التعيين وسنوات الخدمة الفعلية، وصورة عن قرار التقاعد لمقدم الطلب وزوجه ( للمتقاعدين المدنيين والعسكريين)، وكتاب من دائرة الاراضي والمساحة يبين تفاصيل العقارات المملوكة لمقدم الطلب ولأبنائه القاصرين، واثبات إقامة أو عمل في محافظة اربد مثل (شهادة مدرسية مصدقة لأبناء مقدم الطلب، فاتورة كهرباء أو ماء )،علما بأنه لا يحق لمقدم الطلب التقدم لأكثر من قطعة واحدة.

ويتوجب على الراغبين بالاستفادة ممن تنطبق عليهم الشروط أعلاه، التقدم عبر موقع المؤسسة الالكتروني www.hudc.gov.jo أو مراجعة فريق المؤسسة المكلف بتوزيع واستقبال الطلبات في مبنى مديرية أشغال اربد وخلال ساعات الدوام الرسمي، وذلك ابتداء من صباح اليوم الاربعاء ولغاية مساء يوم الخميس الموافق .

بترا