التعادل الإيجابي يحسم مواجهة صربيا والكاميرون بمونديال قطر

حسم التعادل الإيجابي مواجهة صربيا والكاميرون 3-3، اليوم الاثنين، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في مونديال قطر 2022.

وسجل ثلاثية الكاميرون جان شارل كاستيليتو 29 وفينسينت أبو بكر 64 وإيريك ماكسيم تشوبو موتينج 66، بينما سجل ثلاثية صربيا ستراهينيا بافلوفيتش 45 وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 45 وألكسندر متروفيتش 53.

وحصد كل فريق بالتالي أول نقطة في المونديال، لتتواجد الكاميرون في المركز الثالث بفارق الأهداف عن صربيا متذيلة الترتيب.

وأنهى هذا التعادل سلسلة من ثماني هزائم متتالية للكاميرون في كأس العالم.

وتلعب الكاميرون مع البرازيل يوم الجمعة، فيما تخوض صربيا مباراة صعبة أمام سويسرا.