التعادل الإيجابي يحكم مواجهة معان والفيصلي المثيرة

عمان- الغد- اقتنص معان نقطة ثمينة من متصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022 فريق الفيصلي، بعد أن تعادل معه بثلاثة أهداف لمثلهم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البطولة، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وتقدم معان بالنتيجة بعد مرور 15 نقطة عن طريق اللاعب محمد المشة، قبل أن يعدل لاعب الفيصلي مجدي عطار الكفة سريعا عند الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعند الدقيقة 61، تقدم الفيصلي بالنتيجة عبر اللاعب إحسان حداد من علامة الجزاء، فيما عزز زميله البديل أنس جبارات عند الدقيقة 69، قبل أن يقلص إبراهيم الرواد النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لمعان عند الدقيقة 73، فيما تكفل المهاجم السوري أحمد المنجد بتسجيل الهدف الثالث والتعادل لمعان عند الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل، وصل معان إلى النقطة العاشرة مع بقائه في المركز التاسع بنفس الرصيد النقطي لفريق الرمثا صاحب المركز الثامن، فيما واصل الفيصلي صدارته للدوري بعد وصوله للنقطة 25.