التعادل السلبي يحسم مباراة النشامى والكويت (صور)

وفد اتحاد الإعلام الرياضي

بلال الغلاييني ومحمد الطوبل

الكويت- فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة النشامى والكويت، الجمعة، ضمن إياب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والنهائيات الآسيوية التي تستضيفها الصين في العام 2022.

وعلى ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، تعادل النشامى مع الكويت 0-0 ليرفع رصيده إلى 14نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر الأسترالي بـ 21 نقطة الذي تأهل كمتصدر للمجموعة، في حين ودع المنتخب الكويتي التصفيات بعد توقف رصيده عند 10 نقاط مع تبقي مباراة له مع تايبيه متذيل الترتيب بلا نقاط، أما نيبال فقد تجمد رصيدها عند 6 نقاط وهي خسرت أمس أمام أستراليا 0-3.

التعادل وضع المنتخب في موقف صعب وبات عليه انتظار نتائج باقي منتخبات المجموعات وقبل ذلك تحقيق النتيجة المطلوبة أمام أستراليا الثلاثاء المقبل.

المشهد الأول تبعثرت فيه الأوراق وتحركت الكرات في الهواء ولم تثبت على الأرض وغابت فيه الفرص المباشرة لتهديد المرميين مع أفضلية نسبية للمنتخب الكويتي قياسا بامتلاكه الكرة في حين ظهرت أكثر من علامة استفهام على أداء المنتخب!

الخيارات البديلة كانت حاضرة بعد فترة الاستراحة ونشط المنتخب وبات أكثر تركيزا في محاولات الوصول للمرمى وكاد فيصل أن يسجل من كرة ثابتة مرت فوق المرمى، حملت معها خروج لاعب الكويت بالبطاقة الحمراء بعد الانذار الثاني مما دفع بالمدرب فيتال لاستغلال الموقف وتعزيز الجانب الهجومي بالدفع بمهاجمين اثنين قابله الكويت بتبديل مماثل طبق الأصل.

الدقيقة 66 كادت أن تحمل البشرى برأسية العرب من كرة بهاء الثابتة لكن المدافع القلاف انقذ الموقف، ثم سدد فيصل كرة مرت بمحاذاة القائم عند الدقيقة 77 ثم جاء الدور على خيرالله بتسديدة من مشارف الجزاء مرت بسلام.

الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي احتبست فيها الأنفاس حيث استلم الدردور كرة قبل خط المنتصف وتقدم وحيداً ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة لكن لم تكن بالصورة المطلوبة لينقذ الحارس الرشيدي الموقف، قابله المطوع بكرة مماثلة لكن العجالين تعامل مع الموقف قبل استفحال الخطر ثم سدد ناصر كرة ثابتة بجوار القائم.

… للتذكير

توسعت دائرة (الثواني) لتشمل خمس منتخبات بعد تأهل المنتخب القطري إلى نهائيات كأس آسيا 2023 وتصدره رسمياً للمجموعة الخامسة، حيث تشير التعليمات إلى تأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣ في الصين، ولكن في حالة حصول البلد المستضيف “قطر” على المركز الأول أو الثاني في مجموعاتها، سينضم المنتخب صاحب المركز الخامس في ترتيب أفضل الثواني إلى الدور الثالث والحاسم.

وبعد انسحاب كوريا الشمالية بشكل رسمي، أوضح “الآسيوي” أنه وبعد انتهاء دور المجموعات والتعرف على هوية أصحاب المركز الثاني في كافة المجموعات، سيتم إلغاء نتائج الوصيف مع صاحب المركز الأخير بكل مجموعة، لتحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين المجموعات السبع، مع “الثامنة” التي باتت تضم أربعة فرق فقط.

باختصار

المكان: ستاد جابر الاحمد الدولي في الكويت

الزمان: الساعة 10 مساء بتوقيت عمان.

المناسبة: التصفيات المشتركة (كأس آسيا وكأس العالم)

النتيجة: تعادل النشامى والكويت 0-0.

العقوبات: طرد اللاعب الكويتي خالد ابراهيم (58) لنيله الانذار الثاني.

مثل النشامى: معتز ياسين، يزن العرب، مهند خير الله، احسان حداد ، محمد الدميري (سالم العجالين)، بهاء عبدالرحمن، أحمد سمير، موسى التعمري، ياسين البخيت (أحمد العرسان)، بهاء فيصل (حمزة الدردور)، عدي الصيفي (يزن نعيمات).

مثل الكويت: خالد الرشيدي، سامي الصنيع، أحمد الظفيري، خالد إبراهيم، عيد الرشيدي (بدر المطوع)، شبيب الخالدي (احمد الزنكي)، فهد الأنصاري (حمد الحربي)، فهد الرشيدي، محمد الهويدي (عبدالعزيز مهران)، حمد القلاف، مبارك الفنيني (يوسف ناصر).