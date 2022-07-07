التعادل السلبي يحكم مواجهة النصر والاستقلال بدوري المحترفات

عمان- الغد- حسم التعادل السلبي على نتيجة مباراة النصر والاستقلال اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2022، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب البولو.

ولم يفلح أي فريق بالوصول لشباك الفريق المنافس رغم عديد الفرص التي ، فيما حصلت اللاعبة الغانية مع فريق الاستقلال ارنيستينا على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وبهذه النتيجة، تقاسم الفريقين نقاط المواجهة بحيث ظفر كل فريق بنقطة في بداية المشوار، فيما تصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب مع ختام الجولة بعد فوزه أمس على الاتحاد بهدف دون مقابل.