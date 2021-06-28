التعادل السلبي يفرض حضوره على لقاء سحاب والجليل

بلال الغلاييني



عمان – خرج فريقا سحاب والجليل بنتيجة التعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما، الاثنين، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء في ختام لقاءات الجولة السابعة لدوري أندية المحترفين لكرة القدم، ليرفع الفريقين رصيدهما إلى 4 نقاط.

سحاب 0 الجليل 0

أظهر فريق الجليل نواياه الهجومية بوقت مكبر من المباراة، عندما مارس لاعبوه ضغطا هجوميا مكثفا جعل مرمى الحارس ربيع عزالدين تحت التهديد الفعلي، والذي كاد أن يصيب شباكه في العديد من الزيارات، والتي برع فيها الحارس ربيع من خلال تصديه لجملة من الكرات كان أبرزها التسديدة التي ارسلها خلدون الخزام من مسافة بعيدة وسيطر عليها الحارس، ثم رأسية فارس غطاشة التي حولها ربيع إلى ركنية، قبل أن يطل صدام الشهابات بقذيفة بعيدة المدى تألق الحارس بتحويلها إلى ركنية، ثم جاءت رأسية سليمان أبو زمع والتي ابعدها الحارس ربيع في الوقت المناسب.

وابقى الجليل على سيطرته الكاملة بفضل التحرك الجيد للاعبيه صدام الشهابات وتوريه ومحمد العدوان وفارس غطاشة وخلدون الخزام مستغلين تراجع لاعبي سحاب للمواقع الخلفية، فكانت الفرصة مواتية أمامهم للإنطلاق بهجمات منظمة، وسط محاولات جادة من لاعبي سحاب لتنظيم العابهم، والتي نجحت مع مرور الوقت بعد أن نفذ أشرف المساعيد ويزن ثلجي ويزن دهشان وعلي مهيدات الأسلوب المتوازن في شقيه الدفاعي والهجومي، والذي منح اللاعبين فرصة التقدم وارسال الكرات المناسبة نحو مرمى الحارس مصطفى أبو مسامح الذي انكشف تماما أمام الكرة التي سددها النعيمات من داخل المنطقة وردها مسامح أمام المتحفز المساعيد الذي سددها بجوار القائم وهو يقف على فوهة المرمى، وعاد النعيمات وأهدر أخطر الفرص عندما واجه المرمى لوحده وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط بالتعادل السلبي.

لا جديد

مع بداية الحصة الثانية، نشط لاعبو سحاب في بناء هجمة منظمة تحصلوا من خلالها على كرة ثابتة من على حافة المنطقة سددها ثلجي لكن حضور الحارس ابو مسامح حرمه من التسجيل، ليرد عليه غطاشة بتدسدية قوة من داخل المنطقة انحرفت قليلا عن القائم.

ودفع مدرب سحاب بورقتي البديلين عمر سريوه ووسام دعابس مكان عون المحارمة وأشرف المساعيد، في الوقت الذي كان فيه سليم عبيد يرسل كرة ثابتة ارتقت عن العارضة، تبعه عدي القرار الذي ارسل كرة عرضية وصلت إلى سريوه الذي سددها رأسية علت العارضة بقليل، وعاد القرا وسدد كرة من داخل المنطقة ضربت بالمدافعين،

مدرب الجليل أدخل البديلين ميشيل ومحمد جنيدات مكان خلدون الخزام وصدام الشهابات، ليعود مدرب سحاب ويدخل أحمد عفانة بدلا من يزن ثلجي، وسط مساع من لاعبي الفريقين للتقدم ببناء الهجمات المنوعة، التي وجدت الابعاد المناسب من المدافعين، وقدرة حارسي المرمى على التقاط الكرات الساقطة داخل المنطقة.

وفي الدقائق الأخيرة لم يحسن القرا التعامل مع الكرة التي وصلته وهو مواجها للمرمى، ليسيطر عليها حارس الجليل في الوقت المناسب، ليرد عليه غطاشة بكرة رأسية علت العارضة، والتي حملت بعدها صافرة النهاية بالتعادل السلبي.

المباراة في سطور

النتيجة: تعادل سحاب والجليل 0-0

الحكام: قيس غوانمة، إبراهيم العموش، هادي العطاري، يزن الخزاعلة.

العقوبات: أنذر عون المحارمة ويزن النعيمات (سحاب)، ومحمد العدوان (الجليل).

مثل الجليل: مصطفى أبو مسامح، صدام الشهابات (محمد جنيدات)، سليمان أبو زمع، خلدون الخزام (ميشيل)، فارس غطاشة، محمد العدوان (لؤي الدردور)، عاصم القضاه، عمار البطاينة، يزن عبد العال، توريه، قصي نمر،

مثل سحاب: ربيع عزالدين، حسام أبو سعدة، عون المحارمة (عمر سريوه)، يزن ثلجي (أحمد عفانة)، يزن النعيمات، طلال الحواري، علي مهيدات، سليم عبيد، يزن دهشان، أشرف المساعيد (وسام دعابس)، عدي القرا.