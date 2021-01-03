التعادل يحسم “السوبر كلاسيكو” بين بوكا وريفر في “كأس مارادونا”

بوينوس ايرس – تعادل قطبا كرة القدم الأرجنتينية بوكا جونيورز وريفر بليت 2-2 في مواجهة السوبر كلاسيكو التي جمعت بينهما على ملعب “لا بومبونيرا” ضمن مرحلة البطولة في بطولة “كأس دييجو مارادونا”.

حمل هدفا بوكا في المباراة التي اقيمت مساء السبت توقيع رامون أبيلا وسيباستاين فيا، فيما أحرز هدفي ريفر فيدريكو خيروتي والكوولمبي رافائيل سانتوس بوريه.

وأكمل الفريقان اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الكولومبي خورمان كامبوزانو لاعب بوكا في الدقيقة 58 وإنزو بيريز لاعب ريفر عند الدقيقة 80.

🎥 Magistral pase de Carlitos y notable definición de Villa para empatar en superclásico… pic.twitter.com/COzlp488f3 — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) January 3, 2021

وبالتعادل يحل بوكا في صدارة المجموعة الأولى بثماني نقاط بفارق الأهداف أمام ريفر الوصيف.

وفي مباراة أخرى السبت ضمن مرحلة التصفيات تغلب روساريو سنترال على ضيفه ديفينسا اي خوستيسيا بثلاثية نظيفة لينفرد بصدارة المجموعة الأولى بعشر نقاط فيما يحل الضيوف بالوصافة بسبع نقاط.

حملت ثلاثية روساريو توقيع خواكين لاسو وإيميليانو فيكيو من ضربة جزاء وفرانشيسكو لو سيلسو.

ومن المقرر أن يتواجه متصدرا المجموعتين الأولى والثانية في مرحلة البطولة في مباراة تحديد البطل في 17 يناير/كانون ثان المقبل ليحصل الفائز على بطاقة التأهل لكأس ليبرتادوريس 2021.

وسيواجه الخاسر في مباراة تحديد البطل الفائز بمرحلة التصفيات في البطولة ليتأهل الفائز لبطولة كوبا سودأمريكانا 2022. (إفي)