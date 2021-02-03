“التعاطف الإنساني” كيف يساعد على تفهم مشاعر غيرنا؟

ديمة محبوبة

عمان – “كل ما كنت أتمناه هو أن يسمعني، أن يصغي لي، أن يتفهم مشاعري، لم أطلب النصيحة، ولم أبحث عن اللوم بكل تأكيد، لكني لم أجد ما أريده.. لذا تأثرت وفضلت الابتعاد عن الجميع” بهذه الكلمات المقتضبة، التي يغلفها الكثير من الحزن تتحدث علا خلدون عن تجربتها مع زوجها.

وتكمل، “بدأت نفسيتي تتعب وأشعر بالضيق بعد معرفتي بأني حامل بطفلي الأول بشهرين، لم أكن اشعر أني مرتاحة، وكل شيء يشعرني بالإرباك والانزعاج والغضب.. وكان الجميع يرجح أن السبب هو هرمونات الحمل”.

وتفاقمت أزمتها في الاكتئاب في يوم ولادتها على حد تعبيرها، حينما اخبرها الطبيب أن الجنين ميت، بسبب التفاف الحبل السري بشكل كبير حول عنقه، ما سبب الاختناق ثم الوفاة.

تصف ما شعرت به، “أحسست أنني أختنق ولا أطيق الحديث مع أحد، لكن بعد ثلاثة أشهر من الحزن والغضب خصوصا بعد أن شاهدت زوجي يعيش حياته بشكل عادي، قررت التحدث معه عن مشاعري وعن غضبي الشديد من الطبيب المسؤول في متابعتي أثناء الحمل”.

تقول: كانت ردة فعله غريبة وكأنه لا يريد سماع صوتي وكلماتي، وكل ما أبكي أو أتحدث بغضب كان يصرخ، مبررا، “هل أنت وحدك من فقدت الطفل، كفى بكاء وعيشي الحياة كي يعوضنا الله”.

اليوم علا منفصلة عن زوجها، وقررت مغادرة البلاد والعيش في إحدى دول الخليج، بعد أن تقدمت بطلب عمل وتم قبولها فيه، موضحة السبب وراء ذلك، شعورها بـ “الكسرة”، إذ إن أقرب الناس إليها ومن عاش تجربتها لم يتفهم حزنها وألمها بتلك الأوقات.

تعرف المختصة بالصحة النفسية شذى عبدالجليل التعاطف ب”مهارة نفسية أساسية يجب أن يمتلكها الفرد وعلاقاته الاجتماعية في علاقاته الأسرية وفي مهنته، ولها أهمية كبيرة جدا في الحياة”.

وتبين عبد الجليل أن التعاطف له العديد من المسميات منها التقمص العاطفي، والمشاركة العاطفية والذكاء العاطفي، إذ يعتمد على فهم الشخص لمشاعره وإمكانية التعبير عنها وهنا يأتي التعاطف.

وتؤكد أن التعاطف يعني أيضا وضع الشخص نفسه مكان الآخر، مبينة أن الفرد يقوم بالإفصاح عن مشاعره لفرد آخر والمقصود من هذا الفعل أن يكسب تعاطف الأخير.

وتضيف “لكن للأسف المجتمع لا يفهم التعاطف بشكله الصحيح، إذ يتصرف بشكل يزيد من سوء الحالة النفسية للشخص المطالب للتعاطف”.

ووفق عبد الجليل، فإن التعاطف غير السليم من الممكن أن يؤدي إلى اضطراب نفسي للشخص المحتاج للتعاطف.

وتتحدث عبد الجليل عن مراحل التعاطف، فأول مرحلة هي الإصغاء والاستماع إلى مشاعر الشخص الذي يتحدث عن مشاعره، والاصغاء هنا يكون باهتمام وفهم للغة الجسد، من دون مقاطعة، ومن دون أن نعطيه نصائح “متفلسفة أو الاستهانة بمشاعره أو الحكم عليها بأنها خاطئة”.

أما المرحلة الثانية حسب عبد الجليل فهي عكس المشاعر إذ يضع المستمع نفسه مكان المتحدث، ويبدأ يرى الموقف من وجهة نظر المتحدث وليست وجهة نظره الشخصية، ويعطيه المجال لأن يسهب في الحديث.

أهمية التعاطف السليم والإيجابي في حياتنا، وفق عبد الجليل؛ يزيد الانسجام بين الأفراد، ويزيد من ثقة الفرد بنفسه، ويزيد من درجات الحب ويشعر بالسعادة لأنه وجد من يسمعه، وأن هناك من يدعمه معنويا ونفسيا، ويشعر أن مشاكله بدأ يخف تأثيرها عليه، وبالتالي فرغ المتحدث عن مشاعره السلبية.

وتستغرب عبد الجليل، من أن معظم التعاطف بين الناس سلبي ويخلق مشاكل كثيرة ويمكن أن يجعل الشخص عدوانيا، ويزيد من الشعور بالذنب لأنه حاول أن يفرغ مشاعره، ويمكن أن يقطع علاقاته بالآخرين ، ويمكن أن يشعر بالاكتئاب ويصل لمراحل خطيرة.

وتنصح عبد الجليل، محاولة قدر الإمكان بأن نستمع بشكل جيد وأن لا نعطي النصيحة والوعظ ولا نقاطع من نوى أن يتحدث عن مشاعره وعدم الاستهانة بمشاعر المتحدث.

اختصاصي علم الاجتماع د. حسين الخزاعي يؤكد أن الإنسان كائن متفاعل لا يستطيع العيش وحده في العالم وإن كان يميل أحيانا للاستقرار والعزلة، لكن لا يستطيع أن يعيش عمره كله بالعزلة والوحدة.

لذلك يعيش بشكل عائلي وجماعي، والإنسان كتلة من العواطف، فإن خدشت هذه العواطف يلجأ لأقرب الناس إليه للحديث عن شعوره راجيا أن يتفهمه هذا الشخص وأن يكون عونا وسندا، وفي الكثير من الأحيان هو لا يريد أكثر من أن يكون هناك شخص مستمع له.

وينصح الخزاعي بأن لا يعطي أحد نصيحة لشخص إن لم يتم طلبها بشكل مباشر، فالنصيحة يؤخذ بها وتكون ذات قيمة إن طلبت، وعندما تحط في مكانها.

وبحسب الخزاعي، على الشخص أن يكون متعاطفا ويضع نفسه مكان الآخرين في كل شيء، وهي عادة يمكن اكتسابها أو التمرن عليها، فيمكن أن يكون هذا الشخص حلا لكثير من مشاكل الآخرين وعونا لهم.