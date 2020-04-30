التعافي بعد كورونا فرصة لتوسيع حلول النقل الأنظف والأكثر استدامة

فرح عطيات

عمان- حذر البنك الدولي من “تسارع نسب الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل، وبشكل أكبر بعد جائحة فيروس كورونا، بل قد تتسبب المخاوف الصحية في تفضيل الناس لركوب السيارات الخاصة على وسائل النقل العام”.

وأكد البنك، في تقرير صادر له اليوم بعنوان ” هل يمكن أن يكون كوفيد-١٩ نقطة التحول لانبعاثات النقل؟”، على أن “جائحة الفيروس التاجي قد طرحت تحديًا كبيرًا لأنظمة النقل العام، والذي سيحتاج لدعم مستمر، بما في ذلك زيادة استعداده للأزمات المستقبلية، والذي سيكون حاسما على مدى السنوات القليلة المقبلة”.

وقطاع النقل حاليًا مسؤول عن ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتعلقة بالطاقة، وهو رقم يمكن أن يرتفع إلى ٣٣٪ بموجب سيناريو العمل كالمعتاد، في وقت لا يمكن للعالم فيه أن “يكسب المعركة ضد تغير المناخ دون تغيير طريقة تنقل الناس.

ولفت البنك، في تقريره الذي نشر باللغة الإنجليزية، الى أن “حجم المشكلة يتضح من خلال التباين الصارخ في جودة الهواء في العديد من المدن قبل وأثناء الازمة الحالية ولدى تباطؤ حركة النقل”.

ومثل مسألة “التلوث فقد انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير في أعقاب تفشي المرض، حيث أدت المخاوف الصحية والقيود الشديدة على الحركة إلى خفض الطلب على التنقل في جميع أنحاء العالم”.

وبين البنك ان “الاختناقات المرورية أصبحت فجأة مجرد ذكريات في أذهان الناس، فقد ألغت شركات الشحن المئات من الرحلات البحرية، وتستخدم بعض أكبر مطارات العالم مدرجاتها كموقف للطائرات التي لم يتم تشغيلها”.

ولكن من المرجح أن يكون هذا الاتجاه في العمل قصير الأجل، وفق ما جاء في التقرير، اذ أن الفيروس سوف يهدأ في نهاية المطاف، وسترغب الحكومات والشركات والأشخاص في تعويض الوقت الضائع، وتقليل الأثر الاقتصادي للوباء”.

فالأزمات العالمية السابقة تشير الى أن الزيادة الصافية في الانبعاثات، بما في ذلك تلك الناتجة عن النقل، فبعد الركود ما بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، ارتفعت انبعاثات الكربون بنسبة قياسية بلغت ٦٪ في عام واحد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العديد من برامج الاستثمار التي كانت تهدف إلى تحفيز الاقتصاد تحولت إلى الصناعات كثيفة الكربون.

وفي سياق الطوارئ الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، أشار البنك الى أن “هناك شعور متزايد بأن انبعاثات النقل ستزداد مرة أخرى بعد الأزمة الحالية”.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية مختار ديوب، في تصريحات له في التقرير، أنه “يمكن أن يكون التعافي بعد كوفيد فرصة للدول لتوسيع نطاق حلول النقل الأنظف والأكثر استدامة الموجودة بالفعل”.

وبين أن “تعزيز فكرة النقل منخفض الكربون لن يفيد المناخ فحسب، بل سيدعم أيضًا النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويخلق فرص عمل جيدة “.

ومع توقع أن يعيش ٧٠٪، من سكان العالم في المدن بحلول عام ٢٠٥٠، فإن كبح الانبعاثات من النقل الحضري هو من بين الأولويات الأكثر إلحاحًا.

ففي البلدان النامية، يقضي العديد من سكان المدن جزءًا كبيرًا من وقتهم عالقين في حركة المرور داخل السيارات الخاصة أو حافلات الديزل القديمة ذات التكلفة الكبيرة على المناخ، والإنتاجية الاقتصادية، والصحة العامة.

وبحلول عام ٢٠٥٠، من المرجح أن تتضاعف عدد السيارات على الطرق، في حين ستظل الشاحنات تمثل حوالي ٦٠٪ من اجمالي حركة النقل، وهذا يعني وفق البنك “أننا لن نكون قادرين على الوصول إلى الأهداف المناخية العالمية ما لم نخفض الانبعاثات من مركبات الطرق بشكل كبير”.

وتتمثل إحدى الطرق لتحقيق ذلك في تسريع اعتماد المركبات الحديثة والفعالة، التي تحرق وقودًا أقل بنسبة تصل إلى ٥٠٪، ويمكن أن تساعد السيارات الكهربائية أيضًا في تغيير قواعد اللعبة، إذا كانت تعمل بمصادر طاقة نظيفة.

وأظهر تقرير البنك أنه “ومع توقف مناحي الحياة في كثير من أجزاء العالم، فإن الاتصال الافتراضي يحل محل الحركة الجسدية، ويجد المستهلكون طرقًا جديدة للتسوق والحصول على السلع والخدمات، وأصبح أرباب العمل أكثر راحة مع فكرة الموظفين الذين يعملون من المنزل، وتفكر الشركات في كل مكان في سلاسل إمداد أقصر”.

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