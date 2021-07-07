التعامرة لـ”الغد”: لو كان هناك سياج حول السد لما غرق أحفادي الأربعة

حابس العدوان

الشونة الجنوبية- قال سليمان التعامرة، جد الأطفال الأربعة الذين قضوا أمس غرقا في سد الكرامة، إن المناطق المحيطة بالسد هي المأوى الوحيد لمربي المواشي الذين فضلوا الابتعاد عن المناطق السكنية، موضحا أن والد الأطفال واحد من بين عشرات الأسر التي تقطن المنطقة منذ سنوات.

وأكد التعامرة لـ”الغد” أن حادثة الغرق ليست الأولى إذ تم تسجيل العديد من حوادث الغرق التي راح ضحيتها عدد من الشباب والأطفال وحتى منقذين كما حصل في عام 2006 عندما حاول أحد غطاسي الدفاع المدني إخراج جثة غريق إلا أنه قضى غرقا، لافتا إلى أن مثل هذه الحوادث ستتكرر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جدية للحد منها.

وأضاف التعامرة أن أحفاده أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ10 سنوات ولم يكن بمقدورهم الوصول للمياه لو كان هناك سياج أو حاجز، مؤكدا أن جميع المناطق المحيطة بالسد غير مُسيجة ولا يوجد إشارات تحذيرية ولا حراس كما تدعي سلطة وادي الأردن.