التعامل مع عمود كهرباء شكل خطرا في منطقة الموقر

تعاملت بلدية الموقر بالتعاون مع شركة الكهرباء الأردنية وبالتنسيق مع غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية مع أحد أعمدة الكهرباء في قرية سالم التابعة للبلدية، الذي كان يشكل خطورة على القرية، بسبب تأرجح عمود الكهرباء جراء الرياح الشديدة التي ترافق المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حالياً.

وذكر رئيس بلدية الموقر عوض الجبور، في بيان يوم الاثنين، أنه تم إبلاغ شركة الكهرباء الأردنية بخطورة هذا الوضع على سكان القرية، حيث حضر فريق مختص وقام بتثبت عمود الكهرباء.

وأشاد الجبور بالتعاون والتنسيق بين غرف الطوارئ في البلديات مع غرف العمليات والطوارئ الأخرى، خاصة في مثل هذه الظروف الجوية التي تحتاج إلى سرعة في التبليغ وسرعة في معالجة المشاكل التي تتسبب بها المنخفضات الجوية الشديدة، والتي ترافقها أيضاً رياح تصل سرعتها في بعض مناطق المملكة حوالي (85) كيلومتر في الساعة.