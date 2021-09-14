التعاون، وليس الحرب الأبدية، يجب أن يكون مستقبل السياسة الخارجية الأميركية

جيفري د. ساش – (بوسطن غلوب) 3/9/2021

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

كانت حروبنا دائماً حروب كراهية وليست حروب منطق، محكوماً عليها بالفشل -وبتكلفة بشرية ومالية تذهل العقل.