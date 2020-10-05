“التعاونية الأردنية” تباشر بيع بذار القمح والشعير للمزارعين اليوم

عمان- الغد- باشرت المؤسسة التعاونية الأردنية، اليوم الاثنين، بيع بذار القمح والشعير للمزارعين من خلال محطات بيع البذار التابعة لها في أقاليم الجنوب والوسط والشمال، وبأسعار مدعومة.

وأكد مدير عام المؤسسة المهندس محمود الجمعاني، توفر كميات كبيرة من بذار القمح والشعير للموسم الحالي، مشيراً إلى تحديد سعر بيع طن بذار القمح بـ(450) ديناراً، وطن بذار الشعير بـ(370) ديناراً.

وقال الجمعاني، في تصريحات صحافية، إن أسعار بيع بذار القمح والشعير التي أقرتها الحكومة للموسم الزراعي الحالي تأتي في سياق دعمها المتواصل للمزارعين في مختلف مناطق المملكة، وتشجيعاً لهم لزراعة أراضيهم بمحاصيل القمح والشعير.

وأوضح أن كمية بذار القمح الناجحة مخبرياً للموسم الحالي بلغت (1287) طناً، فيما بلغت كمية بذار الشعير (2265) طناً، منوهاً إلى توفر مخزون استراتيجي من بذار القمح والشعير.

وأضاف الجمعاني أن المؤسسة التعاونية من خلال محطاتها ستقوم بتزويد بعض مديريات الزراعة في أقاليم المملكة باحتياجات كل محافظة من البذار؛ وذلك تسهيلاً على المزارعين القاطنين في أماكن بعيدةٍ.

يشار إلى أن مشروع اكثار البذار يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة لاستغلال أراضيهم؛ من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار المناسبة، وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عمل، وكذلك المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.